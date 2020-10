Da Los Angeles Lakers blev NBA-mestre for første gang i 10 år, stak det helt af.

Så meget, at de faktisk glemte en af deres egne spillere i hallen, da bussen var trillet tilbage mod hotellet.

Quinn Cook blev efterladt, men stemplede ind på holdkammeratens livestream med kommentaren:

»Foretag en uvending. Jeg bliver nødt til at gå tilbage, efter jeg vandt, what the fuck!«

THE LAKERS TEAM BUS LEFT QUINN COOK AT THE ARENA pic.twitter.com/jKfox6gPeC — Ry (@NinjaBands) October 12, 2020

Det var J.R. Smith, der sendte live fra sin Instagram, og han fik sig lidt af en overraskelse, da han så kommentarerne.

Men om bussen rent faktisk kørte tilbage efter Cook, vides ikke. Han kom dog tilbage til hotellet, hvor holdet fejrede mesterskabet.

Slutspillet blev spillet i Walt Disney Campus i Florida for lukkede døre på grund af coronavirussen. Dermed var der ingen fans at fejre det med efter kampen, men tilbage i Los Angeles var omkring 1.000 mødt op ude foran Lakers' hjemmebane.

Lakers vandt søndag den sjette finalekamp mod Miami Heat og kunne dermed lade sig kåre som vinderne af NBA for 17. gang i klubbens historie. De tangerer dermed Boston Celtics, der også har vundet 17 gange.