Gerwyn Price og Gary Anderson vandt lørdagens semifinaler i VM i dart og er nu klar til finalen søndag.

I VM i dart er verdens nummer tre, waliseren Gerwyn Price, og Gary Anderson, der har været verdensmester to gange i karrieren, klar til søndagens finale.

Det står klart, efter at Price slog Stephen Bunting 6-4, og Anderson slog Dave Chisnall 6-3, i lørdagens semifinaler.

Det skriver Sky Sports.

Lykkes det Gary Anderson at slå Gerwyn Price i søndagens finale i Alexandra Palace i London, vil Anderson overhale Jocky Wilson i rekordbøgerne og blive den eneste skotte i dart-historien, som har vundet tre verdensmesterskaber.

Imens vil en sejr for Gerwyn Price betyde, at han bliver den nye nummer et i verden.

Gary Anderson er seedet som nummer 13 i turneringen, mens Gerwyn Price er tredjeseedet.

VM spilles i et tomt Alexandra Palace i London. Spillerne dyster om en førstepræmiepulje på 500.000 pund, hvilket svarer til lidt over fire millioner kroner.

/ritzau/