Rusland bør udelukkes fra al sport i fire år på grund af doping, siger Wada-udvalg. Afstemning 9. december.

Rusland bør udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år, fordi landet i mange år har set stort på anti-dopingreglerne og fortsætter med at gøre det.

Sådan lyder vurderingen fra et udvalg under Wada, det internationale antidopingagentur, ledet af briten Jonathan Taylor.

Det skriver The New York Times.

Allerede lørdag var det fremme, at Wada pønsede på igen at suspendere det russiske dopingagentur, men tilsyneladende truer endnu hårdere straffe altså med at ramme Rusland.

Udvalget har i flere år arbejdet med at komme til bunds i russernes brug af doping og forsøg på at skjule det for offentligheden.

Nu er det op til Wadas bestyrelse at træffe en endelig afgørelse på et møde 9. december.

Hvis udvalgets indstilling her følges, vil Rusland blandt andet ikke kunne stille op som nation ved de kommende olympiske lege i Tokyo næste år.

I stedet vil russiske atleter - ligesom ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang - skulle stille op under neutralt flag.

Men udelukkelsen vil også betyde, at Rusland eksempelvis ikke kan deltage ved fodbold-VM i 2022.

Næste års fodbold-EM - hvor Rusland er kommet i pulje med Danmark - kan også være i fare, men russerne har mulighed for at appellere en eventuel karantæne og dermed også forsinke dens ikrafttræden.

Landet vil i karantæneperioden være afskåret fra at afholde større internationale mesterskaber, ligesom officielle russiske repræsentanter heller ikke vil være velkomne.

Rusland har været i søgelyset, fordi man mistænkte landets antidopingagentur for at fuske med atleternes prøveresultater.

Wada bad om at få disse udleveret og fik det også i januar i år. Men i september kom det frem, at russerne havde manipuleret med disse data, og derfor står landet nu til en historisk hård straf.

Wada bekræfter mandag aften i en pressemeddelelse udvalgets anbefalinger, men understreger, at der først træffes en afgørelse i sagen 9. december.

/ritzau/