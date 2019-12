Wada har mandag besluttet at udelukket Rusland fra deltagelse i internationale sportsbegivenheder.

»Jeg kan bekræfte, at Wada-systemet enstemmigt har besluttet at følge komitéens anbefalinger,« siger Wadas pressechef, James Fitzgerald.

Det skriver det norske medie NRK og flere internationale nyhedsbureauer.

Anbefalingerne fra ekspertkomitéen om lød på at nægte russiske atleter deltagelse i internationale konkurrencer de næste fire år, og sanktionerne betyder derfor, at Rusland går glip af OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Foto: FABRICE COFFRINI

Udelukkelsen vil ikke påvirke Ruslands EM-deltagelse til sommer, fordi landet er kvalificeret og værtsland for slutrunden, skriver det norske medie.

Foruden OL-udelukkelsen, så betyder beslutningen, at Rusland heller ikke får mulighed for at deltage ved VM i fodbold i 2022.

Anbefalingerne kom på baggrund af, at Rusland i en årrække har set stort på antidopingreglerne ved at manipulere med udleverede antidopingdata, inden dataene blev overdraget til WADA.

Russiske atleter har dog mulighed for at deltage i sportsbegivenhederne, hvis de kan bevise, at de ikke har været dopet og samtidig vælger at stille op under neutralt flag.

Chefen for Ruslands Antidopingagentur, Yuri Ganus, har allerede erkendt, at Rusland har begået antidopingovertrædelser ved at manipulere med udleverede data.

Han forventede derfor, at Wada ville følge ekspertkomitéens anbefalinger og udelukke Rusland i fire år.

Rusland har mulighed for at anke mandagens afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men det skal ske inden for 21 dage.

Hvis Rusland vælger at anke afgørelsen, vil russerne muligvis kunne deltage i sportsbegivenheder, indtil CAS fælder dom i sagen.