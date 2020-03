Coronaviruskrisen og mangel på dopingtest er ikke et smuthul til at snyde, understreger Wadas præsident.

Hvis der er nogle atleter, som tror, at de kan udnytte coronaviruskrisen til at snyde, så kan de godt tro om igen.

Sådan lød en advarsel fra præsidenten for Det Internationale Antidopingagentur (Wada), Witold Banka, fredag.

Præsidenten havde således en klar besked til atleter, som tror, at de kan drage fordel af, at krisen har vanskeliggjort gennemførelsen af dopingtest.

- Vi vil afsløre jer og udelukke jer, sagde han.

Wada erkendte i sidste uge, at coronaviruspandemien har skabt udfordringer for de personer, hvis job er at udføre dopingtest, eftersom mange lande lukker grænser og indstiller flyvninger.

For skruppelløse sportsudøvere udgør dette en enorm mulighed. Uden for rækkevidde af antidopingmyndighederne - måske i flere måneder i nogle tilfælde - kan nogle atleter muligvis føle sig fristet til at øge deres medaljechancer ved hjælp af præstationsfremmende midler.

Men gør de det, vil de blive fanget, advarer Witold Banka.

- De er ikke atleter så. Hvis du snyder, fanger vi dig. Det er helt sikkert. Vi vil afsløre dig, siger Wada-præsidenten.

- Hvis du udnytter situationen til at snyde os, vil vi fange dig, og vi vil udelukke dig fra sport.

I mangel af test vil Wada være nødt til at stole på andre våben i sit antidopingarsenal, herunder atleternes biologiske pas, langtidsanalyser og efterforskninger.

- Verden stopper op. Dette er en ny og udfordrende situation for os alle sammen, men vi har en masse værktøjer, vi bruger. Jeg håber, at vi vender tilbage for fuld styrke meget snart, siger Witold Banka.

- Men jeg vil gerne give en klar besked til mine medatleter om, at antidoping aldrig sover. Test er ikke det eneste våben, vi har, og som vi kan bruge mod snyd.

Wada aflyste fredag et årsmøde, der var planlagt fra 17. til 19. marts i Lausanne. Det skete, efter at regeringen i Schweiz fredag forbød alle arrangementer, som ventes at samle over 1000 personer.

Tirsdag i denne uge blev det også en kendsgerning, at OL 2020 i Tokyo bliver udsat til 2021 som følge af coronakrisen.

