»Jeg blev behandlet, som havde jeg gjort noget ondsindet og ulovligt.«

Sådan siger den italienske volleyballspiller Lara Lugli, efter at hun nu er blevet sagsøgt af sin klub, Volley Maniago Pordenone.

Grunden: Klubben hævder, at den nu 41-årige spiller glemte at fortælle ikke, at hun havde planer om at blive gravid, da hun skrev under på en ny kontrakt i 2018/2019-sæsonen.

Lara Lugli, der var anfører i klubben, blev fyret i marts 2019, efter hun havde fortalt klubledelsen, at hun ventede et barn. Hun mistede dog barnet en måned senere. Herefter gik hun til klubledelsen og krævede løn for den måned, hun spillede, mens hun var gravid.

Men det krav afviste klubben, som i stedet lagde sag an mod Lara Lugli, der ikke havde luftet sine graviditetsplaner, da un forhandlede en ny kontrakt på plads.

Klubben argumenterer for sagsanlægget ved at påstå, at Lara Luglis graviditet førte til, at holdet underpræsterede og dermed mistede et stort sponsorat.

»Da jeg læste det retsdokument, blev jeg så rasende,« fortæller Lugli til The Guardian.

»Jeg har spillet volleyball i 25 år, og jeg har altid givet alt – det vidste de godt. De siger, at en 38-årig kvinde burde vide, at hun ville have et barn og skulle have sagt noget. Ikke alene stillede de spørgsmål ved min professionalisme, de sammenligner også graviditet med en ond og ulovlig handling – og det er en meget seriøs ting.«

Sagen har også nået det italienske senat, hvor politikeren Maria Elisabetta Alberti Casellati beskriver sagen som 'vold mod kvinder'. Og udenrigsminister Luigi Di Maio skriver på Facebook:

»Det må ikke tolereres, at en kvinde i dag bliver tvunget til at vælge mellem sin karriere og det at få et barn.«

Formand for Maniago Pordenone, Franco Rossato, siger til italienske medier, at klubben blev tvunget til at forsvare sig selv, efter at Lugli pludselig fremsatte krav om løn.

Han påstår, at parterne var enige om at rive kontrakten over, da hun annoncerede, at hun var gravid.

»Pludselig – flere måneder senere – modtager vi en besked fra hendes advokat med dette krav. Og først der protesterede vi og aktiverede klausulerne i hendes kontrakt.«