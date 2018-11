Assistenttræner Kristian Knudsen forfremmes til landstræner for Danmarks herrelandshold på en kort aftale.

Volleyball Danmark forfremmer assistenttræner Kristian Knudsen, så den tidligere topspiller nu bliver landstræner for Danmarks herrelandshold.

Han overtager jobbet fra Mikael Trolle, der efter 28 år i forskellige lederstillinger i Volleyball Danmark stoppede ved udgangen af oktober, efter at han senest bestred en kombineret stilling som landstræner og sportsdirektør.

Hos Volleyball Danmark påpeger formand Thomas Bro-Rasmussen, at det er vigtigt at bevare kontinuitet omkring landsholdet, og derfor er valget af ny landstræner faldet på en intern kandidat.

- Vi er rigtig glade for, at Kristian Knudsen har sagt ja til at blive landstræner. Det er vigtigt at fastholde kontinuiteten omkring arbejdet med vores herrelandshold, hvor Kristian de sidste to år har stået i lære hos en af de allerbedste, siger formanden i en pressemeddelelse.

Kristian Knudsens kontrakt løber i første omgang kun frem til januar, hvor Danmark spiller to afgørende EM-kvalifikationskampe. Forbundet oplyser, at den korte aftale er lavet med henblik på forlængelse.

Den nye landstræner ser frem til at få sin ilddåb som chef på sidelinjen.

- Desværre tabte vi de to første kampe mod gode modstandere, så vi skal vinde de to sidste kampe for at gå videre. Det bliver svært, men den skal have en skalle. Og jeg har et par idéer til, hvordan vi kan klare den.

- Så må tiden vise, om det lykkes. Heldigvis har vi nogle gode drenge, som kan lide at træne og spille, siger Kristian Knudsen.

39-årige Knudsen har selv en fortid på landsholdet som spiller. Han var landsholdsanfører, da Danmark i 2013 nåede ottendedelsfinalen ved EM i Odense.

/ritzau/