Det er ikke for sarte sjæle, når MMA-fightere kommer til skade.

Den 29-årige amerikanske fighter Boston Salmon var for nylig i aktion mod Shawn West i LFA 84, og her blev Salmon ramt i hovedet af modstanderens knæ.

Episoden spredte sig hurtigt på sociale medier, og nu viser Salmon de voldsomme konsekvenser af det voldsomme slag. Det gør han i et opslag på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen. Vi gør opmærksom på stærke billeder.

'Mange af jer var bange og bekymrede, og det var jeg også. Jeg kan forsikre jer om, at jeg er okay og kommer tilbage fra det her. Smil, vær glad,' skriver Salmon til billedet, hvor han viser sit blodige øje frem.

Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020

Salmon blev slået bevidstløs, da West ramte ham i hovedet med sit knæ.

Efterfølgende viste det sig, at Salmon brækkede kindbenet, og som man kan se på billedet længere nede, blev fighterens øje slået fuldstændig til blods.

West blev diskvalificeret efter kampen, og dermed blev Salmon tildelt sejren. Det er nemlig forbudt at sparke til sin modstander, når han eller hun har enten begge hænder eller begge knæ på måtten, hvilket var tilfældet i situationen med Salmon.

'Tak til alle, der har taget sig tid til at kontakte mig, og til dem tæt på mig, der har været bekymrede for mit helbred,' skriver Salmon i sit opslag.