Det gik helt galt for den brasilianske UFC-stjerne Karol Rosa i weekenden.

For natten til søndag (dansk tid) pådrog MMA-kæmperen sig nemlig en voldsom øjenskade undervejs i kampen mod Norma Dumont i Las Vegas.

Det afslørede Dana White, der er præsident for UFC, i en såkaldt story på Instagram.

Her delte han i hvert fald billeder af skrækskaden, mens brasilianeren var ved at blive lappet sammen på operationsbordet.

Henter før-efter billede...

Karol Rosa pådrog sig øjenskaden efter at have modtaget flere voldsomme slag fra Norma Dumont, og efterfølgende stod det klart, at den var helt gal med UFC-kæmperen.

»Der løber røde tårer fra hendes øje,« kunne man blandt andet høre UFC-kommentatoren Brendan Fitzgerald sige på direkte tv.

På trods af, at blodet væltede frem fra det beskadigede øje, kæmpede Karol Rosa sig igennem de tre omgange – af fem minutters varighed – mod Norma Dumont.

Dermed skulle kampen afgøres på point, hvor sidstnævnte kunne lade sig hylde som vinder af duellen med en score på 30-29.

