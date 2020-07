Den amerikanske MMA-fighter Mike Perry er kommet i problemer.

På sociale medier er der nemlig begyndt at florere en voldsom video, hvor Perry slår en ældre mand ned og råber racistiske skældsord.

Ifølge det amerikanske medie TMZ, der er i besiddelse af politirapporten fra episoden, blev manden slået bevidstløs. I alt skulle tre mennesker være blevet ramt af slag fra Perrys hånd.

Videooptagelserne, der flittigt er blevet delt på blandt andet Twitter, viser den 28-årige Perry, der modvilligt er på vej ud af en restaurant, imens en række personer forsøger at få ham til at gå. Se videoen i bunden af artiklen.

Mike Perry. Foto: RAUL MARTINEZ Vis mere Mike Perry. Foto: RAUL MARTINEZ

Her begynder Perry at skændes med en ung kvinde, og en ældre mand blander sig for at få Perry til at falde til ro.

Kort efter kan man høre Perry råbe til manden: »Jeg slår dig ned, dit gamle røvhul,« hvorefter man ser den ældre konfrontere Perry verbalt og gå frem mod ham. Derefter slår Perry manden i hovedregionen, inden kameraet begynder at flakke, og en piges skrig kan høres i baggrunden.

Den ældre mand, der blev slået bevidstløs, blev ifølge TMZ kørt på hospitalet. Ifølge mediet har et vidne fortalt, at manden slog hovedet ned i asfalten efter at være blevet omkuld af Perry.

I videoen kan man også se og høre Mike Perry råbe: »Fuck dig, nigger,« men man kan ikke se, hvem Perry retter udbruddet mod.

Den amerikanske fighter skulle angiveligt være blevet afhørt af politiet, men ikke anholdt.

Perry har endnu ikke udtalt sig om episoden, men har delt et kort tweet med teksten 'No comment'.