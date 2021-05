Mens baseball i Danmark er blevet til den hyggelige rundbold-version – folkeskolevikarens foretrukne sport – så er baseball en langt mere alvorlig sag på den anden side af Atlanten.

Her kan temperamenterne virkelig komme i kog. Det sås i kampen mellem Colorado Rockies og San Diego i den bedste amerikanske baseballrække, Major League Baseball.

Her brød en voldsom slåskamp ud på tribunen, og én fan blev knockout'et på brutal vis.

Det var i kampens sjette inning, at der pludselig opstod ekstremt dårlig stemning mellem en Padres-fan og en Rockies-tilhænger – og uoverensstemmelsen endte på voldsom vis. Og optrinet blev fanget af adskillige mobiltelefonkameraer.

Better angle of the Fight at the Padres Rockies game pic.twitter.com/ftKM72U5pY — J.T. (@JosephOverturf) May 14, 2021

Padres fan knocks a Rockies fan out cold and gets mobbed by Rockies fans pic.twitter.com/8E1b6STR3R — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 13, 2021

I videoen ser det ud til, at den ene fan bliver slået bevidstløs. Andre videoer viser, at overfaldsmanden efterfølgende selv bliver overfaldet af flere tilskuere, der har bevidnet knockouten.

En talsperson for politiet i Denver fortæller til TMZ, at man efterfølgende har været i kontakt med den fan, der sendte slaget afsted.

Men han slipper med en påtale, da personen, der blev slået bevidstløs, har afvist at anmelde sagen.

Hvis det skulle have interesse, så vandt Rockies kampen med 3-2 efter ekstra innings.