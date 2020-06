VM-løbene i Tyskland og Rusland er aflyst for i år grundet corona, men vender efter planen retur i 2021.

VM-sæsonen i speedway er på ny blevet ramt af coronakrisen.

VM-arrangørerne oplyser i en pressemeddelelse, at de planlagte VM-løb i Tyskland og Rusland er aflyst i 2020. Begge løb vender tilbage i 2021.

Dermed fortsætter coronakrisen altså med at drille verdens bedste speedwaykørere, som allerede har set en række udskydelser eller aflysninger i år.

Som det ser ud nu, køres VM-seriens første løb 1. august i Polen. Løbet i Rusland var planlagt til 29. august, mens det tyske løb skulle køres senere i år.

- Vi er skuffede over at skulle aflyse to af vores mest populære begivenheder. Men vi ser frem til at fortælle mere om vores 2020-beredskabsplan i de kommende uger, siger Paul Bellamy, direktør for VM-serien, i pressemeddelelsen.

Planen indebærer, at der skal køres minimum otte VM-løb, er meldingen.

I øjeblikket står der fortsat fire VM-løb i kalenderen på VM-seriens hjemmeside. Blandt dem det danske løb i Vojens Speedway Center 12. september.

/ritzau/