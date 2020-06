Sæsonstarten for VM i speedway bliver udskudt yderligere. VM-grandprixet i Cardiff i juli er aflyst.

VM-grandprixet i speedway i walisiske Cardiff, der skulle være afviklet 18. juli, er aflyst på grund af coronapandemien.

Det bliver heller ikke muligt at afvikle begivenheden senere i 2020, oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

I stedet planlægger arrangørerne at afvikle grandprixet i 2021, hvor 17. juli er sat som en dato.

Årsagen til aflysningen i år skal findes i de restriktioner, der er indført for at minimere risikoen for coronasmitte i arenaen Principality Stadium.

- Vi ved, hvor meget fansene havde set frem til det britiske speedwaygrandprix i den weekend i Cardiff.

- Det var en chance for at mødes med venner og fans fra hele verden og nyde det fantastiske ræs og oplevelsen med den unikke stemning fra tusinder af fans.

- Vores fokus bliver nu at levere en fantastisk begivenhed 17. juli 2021 og fejre den 20. udgave af det britiske grandprix i Cardiff med stil, siger Paul Bellamy, direktør for VM-serien.

Det var ellers planen, at årets grandprix i Cardiff skulle have sat gang i speedwaysæsonen, der i forvejen har været ramt af flere udskydelser.

Paul Bellamy fortæller, at der nu skal arbejdes med alle aktører og værter for at finde frem til en revideret plan for 2020-sæsonen.

Den plan vil blive offentliggjort, når den er klar.

/ritzau/