Mere end tidligere giver dette års alpin-VM danskerne en mulighed for at vurdere niveauet mod verdenseliten.

Verdens bedste alpine skiløbere er i disse dage samlet i italienske Cortina d'Ampezzo.

Bjergbyen lægger pister og sne til dette års alpin-VM, der trods ønske fra arrangørerne om udsættelse til 2022 afvikles planmæssigt - midt i coronavirussets fortsatte rasen.

Netop coronapandemien har gjort det til en usædvanlig sæson. Løb er blevet aflyst eller udskudt, træning er blevet besværliggjort på grund af lukkede pister, og mange springer konkurrencer over og stiller op i færre løb.

Derfor bliver VM for de seks danske deltagere mere end nogensinde en chance for at måle sig med de bedste, og se hvor niveauet ligger et år før OL.

- Det er megasvært at vurdere niveauet i år på grund af corona. Vi har ikke haft danskere med i nogen af World Cup-løbene, og antallet af deltagere i de nationale konkurrencer er blevet begrænset, så muligheden for at køre mod nogle af de bedste fra andre lande har ikke været til stede, siger generalsekretær i Danmarks Skiforbund Kenneth Bøggild.

En af dem, der kommer til at repræsentere Danmark ved VM, er Casper Dyrbye, der stiller op i slalom og storslalom.

Såfremt han kvalificerer sig til hovedløbene i de discipliner, er målet at slutte i top-60 i første gennemløb, så han går videre til andet gennemløb, hvor den "ultimative" drøm er en top-30-placering.

- Det har været en svær sæson på grund af corona, men på det seneste har formen været god. Der har været fremgang de sidste par uger, så det lover godt, siger Casper Dyrbye.

For ham er VM en god mulighed for at spejle sig i de bedste og tage ved lære.

- Der er stadig et stykke vej op til de bedste for mit vedkommende, men jeg føler ikke, der er så langt. Med nogle få justeringer er det ikke umuligt at nå derop, siger den danske skiløber, der på det seneste har trænet side om side med blandt andre den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin i Italien.

Casper Dyrbye får ved VM dansk selskab af Nunuu Chemnitz Bertelsen, Marcus Vorre, Christian Skov Jensen, Laurits Klint Nielsen og Cristian Riis.

Ingen af danskerne kan indløse billet til næste års vinter-OL ved VM, men Kenneth Bøggild håber, at nogle af dem så småt kan sætte kurs mod vinterlegene i Kina i 2022.

- Vores forventning er, at specielt Casper, Marcus og Nuunu kører op til det niveau, vi håber, at de på sigt kan kvalificere sig til OL på. De tre er de mest erfarne, vi har med ved VM, siger han.

Verdensmesterskaberne begynder mandag og varer frem til 21. februar.

