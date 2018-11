De danske badmintonspillere skal træne i Greve og Gentofte fra næste uge på grund af konflikten med forbundet.

Hans-Kristian Vittinghus, badmintonspillernes repræsentant i forhandlingerne med Badminton Danmark, fortæller, at spillerne har arrangeret deres egen træning fra mandag i næste uge.

Der sker på grund af konflikten med Badminton Danmark, som ikke vil tillade spillerne at være en del af eliteprogrammet, så længe der ikke er en ny aftale på plads mellem parterne.

- Vi er skuffede i spillertruppen over den beslutning, der er blevet truffet. Vi synes, at dialogen og forhandlingerne har været ganske konstruktive. Så vi følte egentlig, at vi var på rette vej.

- Vi er ærgerlige over, at forbundet har valgt at gøre det her, mens forhandlingerne stadig kører, siger Vittinghus.

Deadline for at finde en løsning var først fredag, men Vittinghus er tilfreds nok med at få en udmelding allerede torsdag, så spillerne ved, hvad der er i vente fra næste uge.

- Vi har arrangeret alternativ træning, så for os er det rart, at vi fik meldingen i dag frem for i morgen, så vi bedre kan organisere tingene til på mandag, hvor vi starter vores egen træning op.

- Vi har ikke planlagt nogle møder i dag og i morgen, så derfor kunne de lige så godt melde det ud nu, siger han.

Vittinghus ønsker ikke at snakke om detaljerne i forhandlingerne.

- Jeg gider egentlig ikke gå ind i detaljerne, omkring hvad vi sidder og forhandler om. Det vil vi gerne holde internt. Nu kan jeg se, at Badminton Danmark har lavet et faktaark.

- Men vi ønsker ikke at gå ind i en snak om de forskellige punkter. Vi vil stadig forhandle med Badminton Danmark ved forhandlingsbordet og ikke gennem pressen, siger han.

Konflikten får nu konsekvenser for spillernes træning.

- På kort sigt betyder det, at vi selv skal arrangere vores træning fra på mandag. Både med badminton, styrketræning og fysik.

- Det har vi allerede sat op. Vi havde forberedt os på situationen. Hvis det skulle ske, så skulle vi være klar på forhånd og ikke vente med at finde haller og bolde.

- Vi er klar til at træne fra på mandag. Vi håber, at det er så kort tid som muligt, at situationen er sådan her. Men vi skal fortsætte vores badmintonkarrierer og blive ved med at træne hårdt for at blive de bedste.

- Det kan vi ikke stoppe med, bare fordi Badminton Danmark ikke synes, vi skal træne i Brøndby i næste uge, siger Vittinghus.

Spillerne skal nu træne midlertidigt i haller i Greve og Gentofte.

- Vi har delt os op i en singlegruppe og en doublegruppe af logistiske årsager, fordi det er noget nemmere at finde haller til lidt mindre grupper.

- Lige nu ser det ud som om, at doublerne skal træne i Greve, mens singlerne træner i Gentofte, fortæller Vittinghus.

