Højbjerg med Hans-Kristian Vittinghus, Solrød Strand, Værløse og Skovshoved dyster ved Final 4-stævne.

DM-guld for hold i badminton er endnu en gang på højkant, når fire danske klubber mødes til Final 4 i Brøndby Hallen i weekenden.

Og spørger man Højbjergs Hans-Kristian Vittinghus, har den aarhusianske badmintonklub gode muligheder for at tage førstepladsen.

- Vi går efter at vinde guld, og det, synes jeg, er realistisk, siger han.

Ikke at det bliver nogen nem opgave, og Vittinghus peger især på Skovshoved som en svær modstander.

- De har jo Rasmus Gemke i første herresingle, og det bliver selvfølgelig svært, hvis jeg skal spille den, siger han.

Semifinalisterne tæller i år Højbjerg, Solrød Strand, Værløse og Skovshoved. De to sidstnævnte fik invitationen, efter at Greve og Vendsyssel meldte afbud på grund af smittefaren ved coronavirus.

Klubberne mente, at det var for tidligt at begynde at spille badminton igen.

Selv om der er blevet åbnet mere op for det danske samfund, end det var tilfældet, da Vendsyssel meldte fra Final 4, mener stjernespiller Jan Ø. Jørgensen stadig, at det er den rigtige beslutning at melde afbud.

- Jeg støtter helt op om det, vi har gjort, og jeg tror også, at folk heroppe har det godt med den beslutning, siger han.

Greve meldte også fra på grund af smittefaren ved coronavirus, men den positive udvikling i Danmark har heller ikke fået Greves formand, Helle Holm, på andre tanker.

Hun siger, at Greve selvfølgelig gerne vil være en del af stævnet, men at smittefaren stadig er for stor, når udenlandske spillere skal krydse grænser for at være med.

Da Greve og Vendsyssel meldte fra skulle Badminton Danmark fylde to pladser ud. Værløse og Skovshoved fik invitationen, og begge takkede ja.

Fredag klokken 13 åbner Højbjerg med den første semifinale, hvor holdet støder ind i Værløse.

Her dyster de to klubber i en holdkamp, der består af to herresingler, to damesingler, to herredoubler, en damedouble og to mixed double.

Hver sejr kaster et point af sig. Den, der først når fem point, går videre til finalen, hvor vinderen af den anden semifinale mellem Solrød Strand og Skovshoved venter.

Finalen spilles lørdag klokken 19.

Der må være i alt 500 personer til stede inklusive spillere og personale, når Final 4-stævnet går i gang i Brøndby Hallen fredag.

/ritzau/