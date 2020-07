Modellen Julia Rose fik lige præcis, hvad hun kom efter, da hun under en finalekamp i baseball-ligaen MLB i oktober sidste år løftede op i sin trøje og viste sine bryster frem på direkte tv.

For selv om både hun og veninden Lauren Summers blev bandlyst fra nogensinde at entrere en baseball-kamp igen, fik hun massiv markedsføring for nøgenmagasinet Shagmag, som Julia Rose er stifter af.

Det vilde stunt – og det efterfølgende korte forhold til YouTube-stjernen Jake Paul – betød nemlig, at hun i dag har hele 4,8 millioner følgere på Instagram.

Nu er Julia Rose så klar til at tage et nyt skridt for igen at komme i rampelyset, og denne gang skal det gå ud over Playboy. Det skriver det australske medie news.com.

»Vi er her for at erstatte kaninen,« siger Julia Rose, den amerikanske model af medstifter, direktør og frontfigur for Shagmag, der indeholder topløse modelbilleder, sportshistorier og dating-tips.

I en ny kampagne, der vil blive rullet ud på Instagram senere på måneden, vil de angribe det legendariske magasin.

Julia Rose har således en plan om, at Shagmag bliver den magtfaktor, som Playboy var i sin storhedstid. Hun vil gøre sine modeller til stjerner, som Hugh Hefner gjorde det med blandt andre Carmen Electra og Pamela Anderson.

Julia Rose har således tænkt sig at gøre det onde ved konkurrenten ved at efterligne dem en del.

Hun caster således Shagmag-piger til at komme og bo hos hende i et hjem i Beverly Hills. Et hjem, der lyder meget lig 'Playboy Mansion', og hvor kvinderne vil filme indhold til sociale medier og være værter ved store fester.

Det var i opgøret mellem Astros og Washington Nationals under World Series sidste år, at Astros-pitcheren Gerrit Cole lige skulle til at kaste, da kvinderne valgte at løfte op i deres trøjer.

Kvinderne blev efterfølgende ført væk fra tilskuerpladserne af politiet og blev efterfølgende afhørt og smidt ud for deres opførsel, inden de begge blev bandlyst fra nogensinde at betræde en MLB-kamp igen.

Efterfølgende kom det frem, at Julia Rose har dokumenteret oplevelsen i en video fra før, under og efter deres stunt, som blev brugt til at promovere Shagmag.

Derudover er det kommet frem, at Gerrit Cole, der nu spiller for New York Yankees, har blokeret Julia Rose på Twitter.