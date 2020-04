Når Stina Nilsson kigger ned ad sig selv, møder der hende et uvant syn.

'Ser alle skiskytters knæ sådan her ud? Skulle spørge fra en ven...,' konstaterer hun.

I et Instagram-opslag kan man da også tydeligt se, at den 26-årige svenskers ben ser lidt specielle ud. Der er to ret store blå mærker, et på det højre og et på det venstre knæ.

Se bare her:

Men det er der nok en åbenlys forklaring på. For det er kun få uger siden, at den svenske skistjerne meldte ud, at hun havde tænkt sig at skifte sport: Fra langrend til skiskydning.

Ifølge hendes nye træner har Stina Nilsson kastet sig over den nye disciplin med en voldsomt iver, der ikke kun giver store blå mærker.

»Det er den største udfordring for mig. Hun vil så pokkers meget, og jeg må næsten bremse hende. Hun skyder altså 1.200 skud om ugen, og ingen andre i verden gør det. Det kan jeg garantere, og det er her er unikt., siger træneren Jean-Marc Chabloz til svenske SVT.

Stina Nilsson har tidligere vundet stribevis af guld-, sølv- og bronze-medaljer ved både OL og VM i langrend, så derfor var det nærmest sensationelt, at hun for to uger siden meldte ud, at hun fremover også vil bruge en riffel, når hun står på ski. Allerede yderligere to uger inden havde Stina Nilsson kontaktet Jean-Marc Chabloz.

Stina Nilsson har skiftet sportsgren. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE Vis mere Stina Nilsson har skiftet sportsgren. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE

»Hun ringede til mig og sagde 'hej, det er Stina Nilsson, kan du hjælpe mig med skydning?' Aådan begyndte det, og jeg sagde ja,« siger den schweiziske træner.

Og han er imponeret af det, han har set indtil videre.

»Hun er den bedste, jeg hidtil har haft, for Stina Nilsson har lært det ret hurtigt. Jeg tror, at det er fordi, hun er vild og gal og ser frem mod hver eneste skydeøvelse,« siger Jean-Marc Chabloz.

Stina Nilsson er gået direkte ind på det svenske landshold for skiskytter og målet er at komme til OL i 2022.