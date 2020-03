Flere udsættelser af sportsbegivenheder i Japan rejser tvivl om Japans mulighed for at afvikle OL til tiden.

Japan aflyser en række rugbykampe i landet af frygt for coronavirus.

Arrangørerne i Japan meddeler onsdag, at de ikke kan garantere en sikker afvikling af Asia Sevens Invitational, som stod til at blive spillet 25. og 26. april.

- Da den nye coronavirus spreder sig over hele verden, er vi ikke i stand til at garantere, at turneringen kan afholdes sikkert på dette tidspunkt, oplyser Japans rugbyforbund.

I Hongkong og Singapore besluttede man allerede i midten af februar at udsætte rugbykampene i samme serie, der har navnet World Rugby Sevens Series 2020.

Rugbykampene i Singapore og Hongkong er blevet udskudt til oktober. Det vides endnu ikke, om rugbykampene i Japan skal spilles på et senere tidspunkt.

Rugbykampene i Japan er blot de seneste af en række udsættelser og aflysninger i landet, som senere på året står til at skulle være vært for sommer-OL.

Tirsdag besluttede Japan også at aflyse en række kampe i kørestolsrugby, der skulle spilles fra 12. til 15. marts.

Træningen af frivillige forud for sommerlegene er også udskudt, mens skoler og større begivenheder ifølge Japans regering er i fare for midlertidige lukninger.

Mere end 90.000 personer er smittet med coronavirus i verden, og over 3100 er døde.

De fleste smittede og døde kommer fra Kina, hvor virusset menes at være opstået. Siden er det spredt til mere end 70 lande i hele verden.

OL i Japan skal efter planen løbe af stablen fra 24. juli til 9. august.

Skulle det ske, at virusset ender med at forhindre OL-afviklingen til sommer, så er der ifølge OL-minister Seiko Hashimoto mulighed for at rykke begivenheden.

- Kontrakten lyder, at legene skal afholdes i 2020. Det kan godt tolkes som om, der er mulighed for en udsættelse, sagde han tirsdag ifølge Reuters.

/ritzau/