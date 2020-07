Prestigefyldte China Open og Japan Open er blandt de fire turneringer, der er blevet aflyst.

Mens mange sportsgrene så småt er begyndt at vågne op fra coronapandemiens dvale, regner aflysningerne fortsat ned over badmintonspillernes World Tour.

Yderligere fire turneringer, der alle skulle have været afviklet i Asien i september, har nu føjet sig til listen over arrangementer, der ikke får en 2020-udgave.

Den seneste bølge af aflysninger har blandt andet ramt to af sæsonens største turneringer.

Det drejer sig om China Open, der med status af Super 1000-turnering rangerer på niveau med All England. Turneringen skulle have været spillet 15.-20. september, men er strøget af kalenderen.

Det samme er den efterfølgende uges Japan Open, der som Super 750-turnering befinder sig et trin længere nede i turneringshierarkiet.

Derudover bliver der heller ikke noget Korea Open (Super 500) eller Taiwan Open (Super 300).

- Vi er dybt ærgerlige over, at vi er nødt til at aflyse turneringer, men vi føler at alle involveredes velbefindende er det vigtigste lige nu, siger Det Internationale Badmintonsforbunds (BWF) generalsekretær, Thomas Lund, i en meddelelse på forbundets hjemmeside.

Det er langtfra de første aflysninger, der rammer World Touren, men hidtil er det primært gået ud over mindre turneringer.

Forbundet oplyser, at man nøje følger med i myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til kommende arrangementer.

På 2020-programmet finder man fortsat blandt andet Denmark Open i oktober, Indonesia Open i november og sæsonfinalen i Kina kort før jul.

/ritzau/