Blot en dag efter at den startede, sættes eSuperligaen nu på pause på ubestemt tid på grund af coronavirus.

Onsdag lød startskuddet til sæson fire af eSuperligaen, en virtuel udgave af den bedste danske fodboldrække, hvor repræsentanter for klubberne på Playstation dyster i spillet Fifa.

Torsdag blev den så sat på pause på ubestemt tid på grund af myndighedernes anbefalinger angående coronavirus.

Det oplyser Divisionsforeningen og Dreamhack, der står bag på turneringen, på Twitter.

- Præcis hvad det får af betydning for afviklingen af turneringerne, kigger vi på den kommende tid, lyder det fra Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, i twitteropslaget.

- Her og nu handler det i første omgang om at reagere på myndighedernes udmeldinger, og sikre alt hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Vi melder ud, når vi ved mere.

AC Horsens vandt efterårets udgave af eSuperligaen efter en finalesejr over FC København.

/ritzau/