Hvis du savner synet og lyden af et fyldt fodboldstadion, skal du væbne dig med tålmodighed.

For på trods af en forventet vaccineudrulning i januar skal sportsinteresserede danskere nok ikke begynde at glæde sig alt for tidligt til at se flere tilskuere på hverken stadioner eller i sportshallerne.

Alt tyder nemlig på, at den massive vaccinering af Danmarks befolkning kommer til at vare størstedelen af første halvår af 2021.

Det mener virolog Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitets Institut for Biomedicin.

Superliga-fans kan godt forberede sig på tomme tribuner resten af sæsonen, mener ekspert.

»Jeg tror ikke, at udrulningen af vaccinen kommer til at medføre den store ændring i forhold til tilskuere i løbet af foråret. Det er der både infektionsmæssige og politiske årsager til,« fortæller han til B.T.

Ifølge Søren Riis Paludan skal danskerne derfor nok først forvente at se fyldte tribuner til blandt andet Superliga-kampe efter sommeren i 2021:

»I stor skala er vi nok på den anden side af sommeren. Dér tror jeg godt, vi kan begynde at se store forsamlinger – eksempelvis ved sportsarrangementer.«

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) er man da heller ikke overbevist om, at det bliver i foråret, hvor sportens verden opnår normale tilstande i forhold til antallet af tilskuere.

Coronavaccinen forventes udrullet i januar i Danmark.

»For at være ærlig tror jeg ikke helt på det, men vi håber selvfølgelig, at det lykkes inden sommer,« forklarer Morten Mølholm Hansen, der er direktør i DIF, til B.T. og tilføjer:

»Lige nu er vi ekstremt usikre. Det hele afhænger jo af, hvor hurtigt vaccinen bliver udrullet. Hvis tempoet er langsomt, er det ikke givet, at restriktionerne bliver lempet. Smittetallene stiger, og vi har de tunge, mørke måneder foran os, der trækker i den anden retning.«

I løbet af de seneste måneder er regeringen flere gange kommet med yderligere restriktioner for at forhindre coronavirussen i at sprede sig i Danmark, og den tendens har sat en dæmper på DIF's forhåbninger.

»Hvis du havde spurgt mig for et par måneder siden, havde jeg sagt, at jeg godt viste, der kunne komme yderligere restriktioner, men jeg havde også forventet en del flere tilskuere, end vi har nu,« forklarer Morten Mølholm Hansen.

DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

Ifølge DIF-direktøren har forbundet dog opstillet et drømmescenarie for, hvordan 2021 kan se ud, hvis udrulningen af vaccinen går som planlagt:

»Vi håber, at vinterperioden bliver mild, så vi kan få folk hurtigt ud og blive vaccineret, og forhåbentlig kan vi derfor se mere normale tilstande inden sommer.«

Hvad vil konsekvenserne være, hvis der ikke kommer flere tilskuere på lægterne før sommer?

»Hvis der stadig vil være restriktioner, der gør, at vi ikke kan fylde stadioner og hallerne, så skal klubberne have kompensation, ellers overlever de ikke.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Muligheden for flere tilskuere afhænger dog af én bestemt ting, hvis man spørger Søren Riis Paludan.

»Mit bedste bud er, at vi skal have en stor gruppe af de midaldrende og de unge vaccineret, før der bliver åbnet op for flere tilskuere. Det vil være det springende punkt,« forklarer han.

I øjeblikket må der maksimalt være 500 tilskuere til stede ved arrangementer inden for elitesport.

Disse restriktioner gælder foreløbig året ud.