Vinter-OL i Pyeongchang resulterede i et samlet overskud på 325 millioner kroner, meddeler IOC.

Buenos Aires. Det blev en overskudsforretning at afholde vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea i februar i år.

Det meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i en pressemeddelelse.

IOC fortæller, at Lee Hee-beom, præsident for organisationskomitéen ved vinter-OL, kan berette om et overskud i størrelsesordenen 55 millioner dollar.

Det svarer til cirka 325 millioner kroner.

- Vi lykønsker organisationskomitéen for vinter-OL i Pyeongchang med at have afholdt et fremragende vinter-OL, som på alle måder var ekstremt succesfuldt.

- I erkendelse af disse store præstationer vil IOC bidrage med sin del af overskuddet til fordel for sport i Sydkorea, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Sædvanligvis bliver et overskud fra OL delt mellem IOC, organisationskomitéen bag OL samt værtslandets olympiske komité.

Beskeden om overskuddet kom frem under IOC's session i Buenos Aires i Argentina.

IOC ser også overskuddet som et resultat af Agenda 2020-planen, som sætter retningen for den olympiske bevægelse.

Planen blev blandt andet udarbejdet, så omkostningerne ved at afholde OL bliver holdt på et så lavt plan som muligt.

/ritzau/