At Jonas Vingegaard er blevet en uhyre populær mand, er der efterhånden ikke den store tvivl om.

Og derfor er de i Holland også enormt begejstrede over, det var her, den danske Tour de France-vinder satte sig i sadlen for at køre løb for første gang siden sommerens store triumf.

Søndag stillede Jonas Vingegaard nemlig op ved gadeløbet Etten-Leur - et løb, han i øvrigt vandt - og det havde da også krævet lidt at få danskeren med.

Det lykkedes dog, ligesom han også fik lov til at tage sin kæreste Trine og parrets datter, Frida, med.

Jonas Vingegaard med sin familie, da han blev hyldet på Københavns Rådhus efter Tour-sejren. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard med sin familie, da han blev hyldet på Københavns Rådhus efter Tour-sejren. Foto: Bax Lindhardt

»Vi stillede dem alle mulige spørgsmål for at gøre dem så trygge som muligt. Så skal man tænke på et sted at sove, den rigtige transport. Det er dejligt, han kommer til Etten-Leur. Det er det eneste gadeløb, han kører, og det føles som en stor ære. Samtidig er alt godt koordineret med hans træner og Jumbo-Visma,« siger Ronnie Buiks, løbets formand, til HLN.

Men Jonas Vingegaard skulle slet ikke tænke på noget af det praktiske. Der blev sørget for alt.

Ronnie Buiks fortæller nemlig, at arrangørerne hentede Vingegaard hjemme i Danmark. Herfra blevhan kørt til lufthavnen, fløjet til Breda, og på samme måde blev han 'fulgt hjem' efter løbet.

Den tidligere cykelrytter Brian Holm har i et interview med B.T. tidligere sat ord på Vingegaards strategi med at være ultrafokuseret.

»Vi har jo set mange stjerner, som pludselig er forsvundet. Peter Sagan var pludselig væk, Geraint Thomas havde også nogle hårde år, inden han kom tilbage til Touren. Vingegaard virker som en mand med de små signaler: Han kører ikke gadeløb, han hviler sig og kører ikke særlig mange løb op til Touren, mens andre kører klassikere,« lød det i interviewet, som du kan læse her.