Det er slut.

Den tidligere svømmestjerne Ian Thorpe er blevet single. Det bekræfter kæresten Ryan Channing.

»Ja, rygterne er sande. Vi er gået fra hinanden. Det er foregået på venskabelig vis, og vi er stadig venner,« siger Ryan Channing til Daily Telegraph.

Rygterne om et brud var for nylig begyndt at svirre, fordi Ryan Channing var stoppet med at følge Ian Thorpe på Instagram.

Parret havde været sammen siden 2015, og så sent som i januar i år talte de om at få børn sammen.

»Vi taler om det og har gjort det i et stykke tid, men det er stadig tidligt i forløbet,« lød det dengang fra Ian Thorpe.

Planerne var dengang at forsøge at få et barn via en surrogatmor.

»At blive forældre er noget, som Ian og jeg ville elske at blive,« lød det tidligere på året fra Ryan Channing.

Australske Ian Thorpe er en af de største svømmere i den nyere sportshistorie med fem olympiske guldmedaljer og 13 VM-guldmedaljer (på kort- og langbane), mens Ryan Channing er model og ejer af et voksende kosmetik-firma.

Og det er netop en af grundene til bruddet, lyder det.

»Vi har bare udviklet os i hver sin retning, og jeg er flyttet,« siger Ryan Channing nu:

»Vi har begge meget travlt, så forholdet er ikke det samme, som det var tidligere.«