Manglende tilskuerindtægter vil ramme klubber og forbund hårdt, advarer Danmarks Idrætsforbund.

Tab på flere hundrede millioner kroner.

Sådan lyder de dystre forudsigelser fra Danmarks Idrætsforbund, hvis ikke håndbold- og ishockeyklubber får lov at samle flere end 500 personer til kampe i den kommende sæson på grund af coronarestriktioner.

Det skriver DIF i en pressemeddelelse.

Baseret på tal fra Divisionsforeningen i Håndbold skriver DIF, at herrernes bedste liga kan gå glip af 182 millioner kroner i indtægter. For kvindernes liga er tallet 112 millioner kroner.

I alt vil de to bedste rækker hos henholdsvis herrerne og kvinderne gå glip af 340 millioner kroner.

Ifølge Dansk Ishockey Union vil herrernes bedste liga, Metal Ligaen, miste 111 millioner kroner i manglende entréindtægter.

Onsdag skal politikerne samles til forhandlinger, og her håber DIF-direktør Morten Mølholm Hansen på kompensation til klubberne.

»Lige meget, hvordan man vender og drejer det, så får den seneste udvikling store økonomiske konsekvenser for idrætten. Derfor er de politiske forhandlinger om kompensation ultravigtige,« siger han i meddelelsen.

»Jeg er dog fortrøstningsfuld, for jeg har et indtryk af, at politikerne deler vores ønske om, at der også er et godt dansk idrætsliv på den anden side af coronakrisen – både for eliten og for bredden.«

Herrernes bedste håndboldliga, Primo Tours Ligaen, begynder 1. september, mens kvindernes HTH Ligaen begynder 22. august.

Metal Ligaen er sat til at begynde 18. september.

/ritzau/