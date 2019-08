Seks tilskuere er kommet til skade under PGA-turneringen Tour Championships.

Det skete, da et lyn slog ned på banen.

Arrangørerne valgte øjeblikkeligt at afbryde alt spil, da naturen lørdag aften gik til angreb ved East Lake Golf Club.

Et uvejr ramte banen netop da duoen i førerbolden, Justin Thomas og Brooks Koepka, havde fuldført femte hul, og arrangørerne valgte at stoppe al spil midlertidigt.

Tilskuere bliver behandlet. Foto: Adam Hagy Vis mere Tilskuere bliver behandlet. Foto: Adam Hagy

28 minutter senere slog to lyn så ned: Det ene i et område, hvor der ikke var mennesker, til gengæld var det noget mere alvorligt med det andet lyn.

Det ramte et træ ved tee-stedet til 16. hul, og træstykker ramte tilskuere, der stod i nærheden.

Fem af de tilskadekommende tilskuerne blev kørt til hospitalet for at gennem yderligere behandling, mens den sidste fik lov at tage hjem.

Du kan se lynet slå ned i videoen øverst i artiklen - det så sådan ud på billeder derfra:

WHOA!!!! This is a screen shot of the lightning strike at East Lake Golf Course. Dekalb County Fire Fighters say 4 people were hurt. Happened at the #FedExCup #11Alive pic.twitter.com/fvJas9XFOf — Ryan Kruger (@Ryan11Alive) August 24, 2019

Lynnedslagene betød, at turneringen blev helt afbrudt, og spillet genoptages først igen søndag morgen (lokal tid).

»Når det kommer til at afbryde spillet, tager vi selvfølgelig ingen chancer. Sikkerheden er en stor prioritet for os,« siger Tyler Dennis, PGAs sikkerhedschef.

Inden lynnedslagene fik tilskuere - også via beskeder på resultattavlerne - besked på at søge dækning.

Justin Thomas fører på nuværende tidspunkt med et slag foran Rorry McIlroy og Brooks Koepka. Men der mangler stadig mange huller, inden en vinder kan findes.