Tilbage i efteråret 2016 kunne den professionelle bokser Sarah Mahfoud løfte trofæet og kalde sig vinder af 'Vild med dans'.

Men i denne tid er det hverken kjoler og pailletter eller shorts og sports-bh, der er hendes daglige uniform.

Det er til gengæld både maske og et visir for at beskytte ansigt og øjne.

Hun er nemlig også social- og sundhedshjælper og i gang med at videreuddanne sig til sygeplejerske, og derfor indgår hun som vikar på Bispebjerg Hospital i København.

Her hjælper hun blandt andet med at teste syge for coronavirus. Det fortæller hun til Billed-Bladet.

»Jeg arbejder på alle afdelinger og har blandt andet testet for corona. Folk er meget søde og taknemmelige,« siger hun til ugebladet.

Ud over 'Vild med dans'-sejren, som hun nappede sammen med den professionelle danser Morten Kjeldgaard, kan den 30-årige bokser kalde sig verdensmester i fjervægt.

Men lige nu er det altså sygeplejen, der fylder mest. Her er hun udstyret med værnemidler.

»Det er jo lidt mærkeligt, og man tager sig selv i at smile, selvom folk ikke kan se andet end øjnene,« forklarer Sarah Mahfoud til Billed-Bladet.

Hun boksede senest i begyndelsen af februar, hvor Brenda Karen Carabajal belv besejret - og hvor den danske bokser sikrede sig VM-bæltet hos IBF