Seattle Seahawks-spilleren Chad Wheeler er blevet anholdt og sigtet for et voldeligt overgreb på sin kæreste.

Det skriver flere udenlandske medier herunder TMZ og The Seattle Times.

Wheeler skulle ifølge retsdokumenterne have banket og taget kvælertag på sin kæreste, indtil hun faldt bevidstløs om.

Kvinden har fortalt politiet, at volden begyndte, da Wheeler, som har en bipolar lidelse, ikke havde taget sin medicin, og da hun vågnede, skulle han angiveligt have sagt: 'wow, lever du stadig?'.

Foto: Joe Nicholson Vis mere Foto: Joe Nicholson

Kvinden var efter overfaldet i stand til at låse sig inde på badeværelset og bad herefter om hjælp hos venner samt hos Wheelers far. Hun bad dem om at ringe til politiet, fordi hun var bange for, at Wheeler skulle høre hende ringe til politiet.

Ifølge de retlige dokumenter står der, at da politiet dukkede op, begyndte Wheeler at give sin kæreste en undskyldning.

Hun blev kørt til et nærliggende hospital for at blive behandlet for blandt andet en brækket arm. Hun havde desuden blå mærker i nakken, og hun kastede store mængder blod op dagen efter overfaldet.

'Tiltalte, der er fysisk stærk og uddannet til at konkurrere på højeste niveau inden for professionel sport, tog kvælertag og slog offeret bevidstløs – to gange – begge gange efterlod han hende i 'dødelig tilstand', da blodet flød fra næse og mund ned i hendes mave og lunger,' lyder anklagerne blandt andet.

Wheeler blev løsladt tirsdag morgen efter at have betalt en kaution på næsten 2,5 millioner kroner.

Han har efterfølgende været på Twitter og undskyldt sin opførsel.

'Jeg er dybt ked af den smerte og lidelse, som jeg har forårsaget,' står der blandt andet i et tweet.

Wheeler tilføjede, at hans kæreste fik den pleje, hun har brug for, og at han også selv ville søge behandling.

Events happened over the weekend that transpired from a manic episode. I am deeply sorry for the pain and suffering that I have caused to Alleah and her family. — Chad Wheeler (@ChadWheeler72) January 27, 2021

'Det er tid til at komme væk fra fodbold og få den hjælp, jeg har brug for, så jeg aldrig mere kommer til at udgøre en trussel mod andre,' skrev han. 'Jeg kan ikke udtrykke min sorg eller anger nok. Jeg skammer mig virkelig.’

Seattle Seahawks har efter anklagerne valgt at droppe Wheeler:

'Seahawks er kede af de ting, der er kommet frem omkring Chad Wheeler, og fordømmer kraftigt denne handling af vold i hjemmet,' lyder det fra holdet i en erklæring.

'Chad er fri og ikke længere med på holdet,' står der afslutningsvis.