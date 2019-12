Prisen ligger i omegnen af 3.532 milliarder kroner - ja, skrevet helt ud er det 3.532.200.000.000 kroner.

For en ny bystat. Navnet er Neom.

I Saudi-Arabien er man mere end klar til at bruge det astronomiske beløb for at blive en del af det gode selskab, det gode vestlige selskab.

Derfor planlægger man altså at bygge en ny stat i staten. Daily Mail erfarer nu, at Neom-byen skal gøres mere tiltrækkende ved at love og regler her skal være mere vestlige i stedet for de strikse islamiske love og regler, der gælder i Saudi-Arabien.

Udkast til Neom. Vis mere Udkast til Neom.

Den geografiske charmeoffensiv skal blandt andet skabes for lettere at kunne tiltrække turister - men i høj grad også for at kunne tiltrække store sportsbegivenhed, der skal give positiv omtale og rebrande oliestaten. Som man i de seneste år har gjort i nabolandene Qatar og De forenede arabiske emirater (i Dubai og Abu Dhabi).

Planerne blev allerede lanceret for to år siden med prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud i spidsen, men flere nylige hændelser har gjort det saudiarabiske kongerige opmærksom på imageproblemerne i forhold til at få sat skub i de storslåede Neom-planer. Ifølge Daily Mail:

Saudi-Arabien har købt sig til at arrangere den kommende weekends store sværvægtsboksebrag mellem Anthony Joshua og Andy Ruiz. I Riyadh er der på blot halvanden måned blevet bygget et stadion til 16.000 tilskuere. Det er dog ikke lykkedes at sælge alle billetter til storkampen, fordi boksefans tilsyneladende ikke har lyst til at rejse til landet. I øvrigt vil der i overensstemmelse med saudiarabiske love ikke være nummerpiger i ringen til kampen.

Saudi-Arabien har for de næste tre år købt den spanske Super Cup, der skal afvikles som en miniturnering i Jeddah. Spansk tv dog har valgt at boykotte arrangement som en protest mod overtrædelserne af menneskerettighederne i landet.

Saudi-Arabien har længe ønsket at blive en del af Formel 1-kalenderen. Formel 1-ejeren Liberty Media har dog stillet modkrav om arbejdsforhold, ligestilling og pressefrihed for overhovedet at ville

Og så er der de generelle problemer menneskerettigheder, som eksempelvis Amnesty Internationel vedvarende har gjort opmærksom på. Eksempelvis er op mod 150 personer blevet henrettet i landet bare i år. Heller ikke det brutale mord på den systemkritiske saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der blev begået på det saudiarabiske konsulat i Tyrkiet har hjulpet på kongerigets og familiens omdømme.

Alle de forbehold fra den vestlige verden skal Neom, der betyder 'ny fremtid', være med til nedbryde.

Love og regler i Saudi-Arabien Sådan skriver Udenrigsministeriet blandt andet på sin hjemmeside: 'Retssystem og retsregler i Saudi Arabien er baseret på islamisk retsfilosofi 'Sharia', såvel civilretligt som strafferetligt baseres den saudiske lovgivning og retspraksis dermed på koranen.'

'Generelt er det helt afgørende, at man ved færden i Saudi Arabien til enhver tid viser en høj grad af hensyn og respekt over for de saudiske leveregler og adfærdsmønstre.'

'En lang række af de forhold, der straffes efter saudisk ret, er overensstemmende med andre landes straffelovgivning; drab, voldtægt, tyveri og narkotikahandel/smugling er klare eksempler herpå. Andre handlinger, såsom uægteskabelige forbindelser, homoseksualitet, besiddelse og indtagelse af alkohol, der ikke er strafbare i bl.a. Danmark, straffes derimod i Saudi Arabien.'

'I modsætning til i Danmark betragtes en anholdt i Saudi Arabien som skyldig, indtil det modsatte er bevist, og i Saudi Arabien har man ikke en institution svarende til grundlovsforhør.' (Læs mere her)

For i den nye bystat skal eksempelvis gæstearbejderes og kvinders rettigheder være mere vestlige end i resten af Saudi-Arabien. Det vil eksempelvis også være tilladt at købe og drikke alkohol.

Neom med alle dens futuristiske og paradisiske tiltag er planlagt til at ligge i det nordvestlige hjørne af Saudi-Arabien ud til Det røde hav og på grænsen til Jordan. Ikke langt fra den egyptiske feriedestination Sharm El-Sheik, faktisk. Den skal være et 'økonomisk, videnskabeligt og teknologisk' knudepunkt.

Den nyskabte bystat skal omfatte 26.500 kvadratkilometer og have en kystlinje på 450 kilometer. Til sammenligning spreder Danmark sig over lige knap 43.000 kvadratkilometer. Se mere på den planlagte bystats hjemmeside her.

Første etape af Neom skal efter planerne være færdig i 2025, men indtil videre er der intet nyt om, hvorvidt den deadline kan blive overholdt.