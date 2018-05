Karrieren på topplan er slut for badmintonspilleren Zulfadli Zulkiffli.

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har idømt den tidligere juniorverdensmester i herresingle fra Malaysia ikke færre end 20 års karantæne fra al involvering i sporten.

Det være sig som spiller, træner, administrator eller i stort set hvilken funktion, man kan tænke sig.

Årsagen er, at Zulfadli Zulkiffli 27 gange i forskellige former har forbrudt sig mod reglerne inden for indgåelse af væddemål på kampe og andre forsøg på eller udførelse af matchfixing.

Hans landsmand Tan Chun Seang er blevet idømt 15 års karantæne fra sporten for 26 overtrædelser inden for samme felt.

25-årige Zulfadli Zulkifflis forseelser er blevet begået siden 2013, og han har ifølge BWF 'begået flere overtrædelser over længere tid end Tan' og har 'beviseligt manipuleret resultatet i fire kampe'.

Karantænen markerer det endelige fald fra tinderne for Zulfadli Zulkiffli, som i sine unge år lignede en spiller, der ville kunne komme til at begå sig i verdenseliten på seniorplan.

I 2011 blev han juniorverdensmester, da han i finalen besejrede den regerende verdensmester, Viktor Axelsen, i tre sæt.

Mens danskeren efterfølgende er strøget til tops på verdensranglisten hos seniorerne og vandt VM-guld sidste år, så gik det ikke på samme måde for malaysieren.

I januar sidste år lå han nummer 30 på verdensranglisten, og på den seneste rangliste er han placeret som nummer 72.

Karantænerne til Zulfadli Zulkiffli og Tan Chun Seang har virkning fra 12. januar i år, datoen hvor begge blev suspenderet.

De er desuden blevet idømt en bøde på henholdsvis 25.000 dollar (154.000 kroner) og 15.000 dollar (93.000 kroner).

Begge spillere har mulighed for at appellere afgørelsen.

/ritzau/