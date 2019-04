Verdensetteren Kento Momota vandt finalen i Singapore Open til over Anthony Ginting fra Indonesien.

Japaneren Kento Momota viste søndag endnu en gang sit topniveau i en presset situation, da han vendte et truende nederlag til sejr i herresinglefinalen i badmintonturneringen Singapore Open.

I tre sæt vandt verdensetteren med 10-21, 21-19, 21-13 over Anthony Ginting fra Indonesien.

Momota var ellers bagud 0-1 i sæt og 11-16 i andet sæt, før han iværksatte et flot comeback.

I første sæt havde Momota meget svært ved at hænge på sin fodrappe modstander. En stime på otte point i træk bragte Ginting foran med 13-4.

I lørdagens semifinale mod Viktor Axelsen formåede Momota på forunderlig vis at vende 6-16 til en sætsejr, men noget lignende comeback kunne han ikke fremtvinge i første sæt.

Ginting sikrede sig sættet ved at vinde fire dueller i træk.

Kento Momota prøvede at øge tempoet i andet sæt, men det var i første omgang ikke nok til at ryste indoneseren af.

Ginting bragte sig foran 16-11, før han blev ramt af nerver. Det udnyttede favoritten Momota til at overtage styringen af sættet, som han endte med at vinde 21-19.

Tredje sæt udviklede sig på samme måde. Ginting var i kontrol indledningsvist, og ved sidebyttet førte han 11-7.

Momota satte herefter en fed streg under, hvorfor han er nummer et på verdensranglisten. Japaneren sendte alle bolde retur, og flere gange endte det med, at en frustreret Ginting sendte fjerbolden ud af banen eller i nettet.

Ni vundne point i træk bragte Momota i en sikker vinderposition, og han sikrede titlen med en dropbold.

Singapore Open er en Super 500-turnering på World Touren.

