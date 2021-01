Stemmerne er talt op, og resultatet er klar. Vinderen af B.T. Guld 2020 er.... Viktor Axelsen!

Den danske badminonspiller modtager prisen for sin sejr ved All England tilbage i marts måned, hvor han sejrede over Chou Tien Chen og dermed sikrede Danmark den første All England-titel i herresingle i 21 år.

Den historiske pris B.T. Guld er blevet uddelt siden 1930 og har siden da hyldet nogle af de største danske sportspræstationer gennem tiden.

B.T. Guld er kendetegnet ved at være 'sportens egen pris', da det er atleterne selv, der bestemmer, hvem der skal vinde prisen og hædres.

Viktor Axelsen faldt på knæ og trak trøjen over hovedet, da sejren var i hus. Foto: OLI SCARFF Vis mere Viktor Axelsen faldt på knæ og trak trøjen over hovedet, da sejren var i hus. Foto: OLI SCARFF

Og i 2020 går den hæder altså til 26-årige Axelsen, der på alle har måder har haft et vildt år.

For selvom coronaen også vendte op og ned på Axelsens tilværelse som i atlet i år, hvor mange sportsbegivenheder verden over blev enten udskudt eller aflyst, så blev All England afholdt som normalt tidligt i foråret.

Her brillerede den danske badmintonspiller som bekendt og kunne dermed endelig føje den prestigefyldte titel til samlingen.

Men udover at vinde en af verdens mest betydningsfulde badmintonturneringer, som Axelsen længe har drømt om, så har særligt en anden begivenhed ændret hans liv.

Endelig kunne Viktor Axelsen løfte All England-trofæet. Foto: TIM KEETON Vis mere Endelig kunne Viktor Axelsen løfte All England-trofæet. Foto: TIM KEETON

Nemlig fødslen af hans datter, som kom til verden i oktober.

40 atleter på tværs af dansk sport har afgivet stemmer til 10 indstillede kandidater, der blev til tre nominerede - de tre udøvere med flest stemmer. Og det blev altså Axelsen, der løb med de fleste af alle stemmerne.

Derudover var det Søren Kragh Andersen og Banelandsholdet, der var de to øvrige nominerede til prisen for henholdsvis to etapesejre ved Tour de France og VM-guld.

Søndag kan du læse et stort interview med vinderen af B.T. Guld 2020, Viktor Axelsen, her på bt.dk og i B.T.