En skade i lysken tvinger Viktor Axelsen til at droppe DM i denne uge.

I en pressemeddelse fra den danske badmintonspiller lyder det:

»I mandags under træning mærkede jeg et riv i min venstre lyske og fik det tjekket af Team Danmarks læger. Siden har jeg desværre ikke været i stand til at træne, og jeg vil desværre heller ikke være i stand til at spille kamp,.« lyder det fra Viktor Axelsen:

»Jeg havde glædet mig til at spille DM, men nu må jeg håbe på, at jeg bliver klar til EM for hold i næste uge på hjemmebane.«

Victor Axelsen misser DM. Foto: ADEK BERRY Vis mere Victor Axelsen misser DM. Foto: ADEK BERRY

Det er ikke første gang, at Viktor Axelsen må melde afbud til de danske mesterskaber. Ja, faktisk er det mere reglen end undtagelsen.

TV 2 Sport opremser, hvordan den danske verdensstjerne i både 2015 og 2016 lige som i år meldte afbud på forhånd. Det samme skete i 2018.

I 2017 stillede han op ved DM, men måtte trække sig undervejs inden sin kvartfinalekamp.

Så gik det anderledes godt i 2014, hvor Viktor Axelsen skadefri kunne stille op og endda også sikre sig sin hidtil eneste DM-titel.

Den er endnu usikkert, hvor lang en pause den nuværende skade - en lettere overrivning af muskelfibre i sin venstre lyske - kommer til at koste:

»Viktor havde et hårdt 2018 med skader, så vi krydser fingre for, at han ikke løber ind i et længere skadesforløb nu her. Det er ærgerligt, at han ikke kan vise sig frem foran tilskuerne i Aarhus, men nu må vi håbe, at han når at blive klar til næste uges EM for hold på Frederiksberg, hvor vi har en målsætning om at forsvare vores guldmedalje,« siger Jens Meibom, Badminton Danmarks sportschef.

Tilskuerne til DM i Aarhus bliver dog ikke helt og aldeles snydt for 24-årige Viktor Axelsen, den største danske stjerne. Han dukker op torsdag aften og skriver autografer.

Viktor Axelsen skulle torsdag aften i kvartfinalen have mødt Steffen Rasmussen, der nu i stedet ryger direkte i semifinalerne.