Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen ligner en mand, der er et stykke fra topformen, efter at den tidligere verdensmester tirsdag vendte tilbage fra en længere skadespause med et nederlag.

I sin første kamp i 117 dage tabte Viktor Axelsen tirsdag formiddag dansk tid 21-10, 14-21, 16-21 til japaneren Kanta Tsuneyama i første runde af World Tour-turneringen China Open.

Axelsen har været plaget af forstadiet til en diskusprolaps i lænden siden maj, og han har holdt en turneringspause på fire måneder. Derfor gik han blandt andet glip af VM.

Den lange pause har også ført til, at han ikke længere er Danmarks bedst rangerede spiller på herrernes verdensrangliste i single.

Axelsen er dumpet ned på en syvendeplads, hvilket er tre placeringer lavere end Anders Antonsen.

I første sæt af sit comeback viste Axelsen, at han ikke har glemt, hvordan man spiller badminton på højt niveau. Det tog kun et kvarter at vinde sættet over verdensranglistens nummer 17 med 21-10.

Siden meldte modgangen sig for danskeren. På intet tidspunkt i andet sæt var Axelsen foran, og efter 12-12 knækkede sættet endegyldigt over i japanerens favør.

I det afgørende tredje sæt kom Axelsen også skævt fra land, men han kæmpede sig fra 5-7 til 12-8.

Ved 15-15 var der atter kontakt mellem spillerne, og med sit syvende point i træk bragte Tsuneyama sig i front med 19-15.

Kampen sluttede, da en tydeligt træt og småfrustreret Axelsen sendte fjerbolden ud af banen.

Også Hans-Kristian Vittinghus' deltagelse i Changzhou blev kort. Vittinghus tabte 16-21, 19-21 til Tzu Wei Wang fra Taiwan i første runde.

Line Kjærsfeldt skal senere tirsdag i aktion i damesingle, hvor hun er eneste danske deltager. Det samme skal Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen i herredouble.

Herresinglerne Anders Antonsen og Rasmus Gemke tager først hul på turneringen onsdag, hvor herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen og damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen også skal i aktion.

China Open er en Super 1000-turnering og er dermed en af sæsonens tre mest prestigefyldte turneringer sammen med All England og Indonesia Open. De tre turneringer rangerer lige under sæsonfinalen.

