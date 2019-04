Viktor Axelsen førte 16-6 i andet sæt mod Kento Momota, men satte føringen over styr og tabte semifinale.

Herresinglefinalen i badmintonturneringen Singapore Open bliver uden dansk deltagelse.

Viktor Axelsen kollapsede fuldstændig i andet sæt mod verdensranglistens nummer et, japaneren Kento Momota.

Axelsen endte med at tabe 15-21, 18-21, selv om han førte 16-6 i andet sæt og var på vej til at fremtvinge et afgørende tredje sæt.

Momota var mest velspillende i kampens indledning, men midtvejs i første sæt nåede Viktor Axelsen kortvarigt at overtage kontrollen.

Danskeren førte 11-9, men den stabile japaner fik hurtigt vendt sættet til egen fordel og førte 13-11 for siden at udbygge føringen til 18-12, hvilket reelt afgjorde sættet.

Danskeren lod sig ikke gå på af den kedelige udvikling på første sæt. I stedet blev han mere aggressiv fra begyndelsen af andet sæt, og det så ud til at være den rigtige taktik.

Lynhurtigt kom Axelsen foran 6-0, og midtvejs var han foran 11-4.

Mellem duellerne indikerede Viktor Axelsens kropssprog, at noget i hans ryg generede ham, og pludselig så det også ud til at være tilfældet i duellerne.

Axelsen virkede ikke til at være ved fuld bevægelighed, og selvtilliden led også et knæk, selv om danskeren nåede at være foran 16-6.

Japaneren vandt 14 ud af de næste 15 dueller og fremtvang derfor tre matchbolde, men skulle kun bruge to på at spille sig i finalen.

Søndag venter syvendeseedede Anthony Ginteng fra Indonesien i kampen om titlen i Super 500-turneringen.

Ginteng vandt tidligere lørdag med 21-17, 18-21, 21-14 over andenseedede Chou Tien Chen fra Taiwan i den anden semifinale i herresingle.

/ritzau/