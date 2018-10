Viktor Axelsen er videre i Denmark Open efter en sejr i første runde over japanske Sakai i to sæt.

Odense. Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen spillede sig onsdag videre til anden runde ved Denmark Open i Odense.

Han slog i to sæt japanske Kazumasa Sakai, der er nummer 32 på verdensranglisten, med cifrene 21-12, 21-19.

Det var en lettet Axelsen, der gik mod omklædningen efter kampen. Sakai fik ham presset godt, og danskeren måtte skrue lidt op for niveauet til sidst.

- Jeg er glad for, at jeg hev den hjem i to sæt i stedet for tre.

- Jeg steppede op til sidst i andet sæt og fik lidt hjælp af ham selvfølgelig. Jeg kom til at bakke lidt for meget, og det gjorde, at han pludselig fik troen på det, siger Axelsen.

Danskeren var fuld af lovord til det fremmødte publikum, der gav ham god støtte.

- Det er fantastisk. Jeg er taknemmelig for alle dem, der kommer år efter år. Det er jeg meget glad og beæret over, siger Viktor Axelsen.

Sakai har tidligere givet danskeren store problemer. Japaneren har vundet to ud af deres fire indbyrdes opgør. Onsdagens opgør bød på endnu en tæt duel.

Axelsen, der ligger nummer tre på verdensranglisten, leverede god underholdning til de danske fans helt fra begyndelsen og kom hurtigt foran 7-2. Efterfølgende sneg fejlene sig ind i Axelsens spil, og Sakai begyndte at hale ind.

Danskeren skruede op for niveauet og med flere flotte point vandt han første sæt 21-12.

Sakai kom ud med fornyet energi til andet sæt og spillede sig med seks point i streg til stillingen 10-3. Især japanerens spil tæt ved nettet var imponerende og gav Axelsen store problemer.

Axelsen prøvede at finde tilbage til sit spil. Langsomt spillede han sig op og nede 13-18 hentede han en stime af point til føringen 20-18. I sidste ende vandt han andet sæt 21-19.

Axelsen jagter revanche ved Denmark Open, hvor han sidste år røg ud i kvartfinalen.

Danske Anders Antonsen spillede sig også videre til anden runde. Med cifrene 21-18, 21-18 sendte han hollænderen Mark Caljouw ud af Denmark Open efter en tæt duel.

Dermed brager Antonsen og Axelsen sammen i anden runde, der spilles torsdag.

I aftenens sidste opgør mødte Rasmus Gemke japanske Kenta Nishimoto. Nishimoto - nummer ti i verden - var på forhånd favorit mod Gemke, der er placeret som nummer 20 på verdensranglisten.

Det blev tættere end forventet, og danskeren leverede en imponerende præstation, men Nishimoto vandt opgøret med cifrene 19-21, 21-16, 21-17.

De to spillere fulgtes ad i hele første sæt, men danskeren trak fra og vandt sættet 21-19.

I andet sæt sikrede Nishimoto sig med cifrene 21-16 et tredje sæt, som han efterfølgende vandt med 21-17.

