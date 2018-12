B.T. Sport kigger tilbage på året, der gik - og på hvilke sportsstjerner, der charmerede, spillede og talte sig ind i avisens rubrikker i 2018.

Kort sagt ... her er Årets Mediehug 2018:

Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Foto: KIMIMASA MAYAMA 10. Viktor Axelsen

Danmarks bedste mandlige ketsjer-betvinger klemmer sig lige nøjagtig også ind på listen.

Ikke fordi han på nogen måde kunne matche sidste års jubelår, som endte med B.T.s Guld, men mere fordi den ellers så høflige og velopdragne fynbo pludselig viste tænder i overenskomstkonflikten med Badminton Danmark.

Her går Axelsen, der også fik udgivet en selvbiografi i 2018, forrest, og den langlemmede smash-konge var klar til at gå sine helt egne veje.

»I sidste ende er det min karriere og mine beslutninger, og så tager jeg den kritik, som kommer af det,« har Axelsen sagt til DR.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT 9. Caroline Wozniacki

Selvfølgelig kan vi ikke komme uden om hende!

Heller ikke selv om hun i interview ofte fyrer sportsfloskler om 'én kamp ad gangen' af. Caroline Wozniacki er bare dronningen af rubrikkerne. Da hun vandt Australian Open i januar, slog B.T. Sport alle hidtidige trafikrekorder.

Og da hun senere på året annoncerede sin forlovelse med den tidligere NBA-stjerne David Lee, var interessen også enorm. Og det samme, da hun for nylig gav den som som fotomodel i det berømte modeblad Vogue. Wozzy er og bliver bare et kæmpe mediehug.

»Men hvis jeg taber til ham i eksempelvis pool, bliver jeg sur, og jeg får den her 'jeg vil ikke tale med nogen'-attitude,« sagde Wozniacki til Vogue - om at konkurrere med sin forlovede.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard 8. Pernille Harder

Landholdskonflikten blev dyr for de danske fodboldkvinder.

Det kom faktisk til at koste dem VM-billetten at udeblive fra kampen mod Sverige. Og det er ubærligt - for det danske landshold råder over én af verdens allerbedste i Pernille Harder. Og den blonde midtjyde har ellers haft et fantastisk 2018, der kastede en andenplads i Ballon d'Or-uddelingen af sig, mens 72 eksperter i den engelske avis The Guardian pegede på Harder som årets fodboldspiller.

En utrolig præstation af en smågenert pige fra Ikast.

»Det er virkelig fedt, at kvinderne nu også har alle de priser, som mændene har,« sagde Pernille Harder til The Guardian.

Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Foto: ANTONIO BRONIC 7. Mikkel Hansen

2018 var ikke et stort år for dansk håndbold - og det lykkedes hverken kvinde- eller herrelandsholdet at tage medaljer med hjem fra slutrunder.

Men håndbolden fandt alligevel ofte vej til overskrifterne. Ikke mindst takket være den største danske stjerne af dem alle - Mikkel Hansen.

I EM-semifinalen blev han beskyldt for at skubbe til en official i pausen, og det kostede verdensstjernen en bøde på 30.000 kroner. Og et par uger uger efter langede han ud efter Dansk Håndbold Forbund for ikke at have forlænget samarbejdet med talentchef Claus Hansen.

»Det er en katastrofe. Han er efter min mening den bedste ungdomstræner nogensinde,« sagde Hansen til Jyllands-Posten.

Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Foto: STEPHANE MAHE 6. Magnus Cort

Det blev sommeren, hvor Danmark fik en ny Tour de France-darling. Efter en urimelig lang dansk etapesejrstørke trådte Magnus Cort til på 15. etape og skabte dansk Tour-eufori.

Og Magnus Cort - der tidligere har fremstået som en superdisciplineret maskine, der prøvede at undgå kameraer og mikrofoner - virkede i det hele taget i god balance og meget afslappet.

Blandt andet havde han med et glimt i øjet følgende kommentar til debatten om, hvorvidt der skal være podiepiger ved de store cykelløb:

»Jeg synes, de skal være der alle steder. Det hører sig til. De skal gøre et ordentligt arbejde og kysse én på kinderne og trykke brysterne ind til én. Det er det eneste rigtige.«

Pernille Blume i forbindelse med, at EM-svømmetruppen præsenteres op til EM i kortbane i Royal Arena i København, mandag den 11. december 2017. I forbindelse med, at Danmark er vært for EM på kortbane 2017 i perioden 13.-17. december. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Blume i forbindelse med, at EM-svømmetruppen præsenteres op til EM i kortbane i Royal Arena i København, mandag den 11. december 2017. I forbindelse med, at Danmark er vært for EM på kortbane 2017 i perioden 13.-17. december. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen 5. Pernille Blume

Den danske svømmedronning Pernille Blume stjal i flere dage al opmærksomheden, da hun ved EM-semifinalen på 100 meter fri gav alt på de første 50 meter for derefter demonstrativt og meget overraskende at klaske hånden i muren i stedet for at lave en klassisk vending.

Det kostede hende en plads i finalen, og efterfølgende modtog hun heftig kritik fra konkurrenter, trænere, forbund og medier.

Men Blume fortrød intet.

»Jeg måtte være tro over for mit hjerte og forsøge at være så ærlig som muligt lige i det øjeblik.«

epa07140952 A handout photo made available by King Power shows Leicester City's manager Claude Puel (L) and goalkeeper Kasper Schmeichel (R) attending a funeral rite of the club's late Thai Chairman Vichai Srivaddhanaprabha at Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn Temple in Bangkok, Thailand, 04 November 2018. Thai billionaire owner of Leicester City soccer club and King Power duty free mogul, Vichai Srivaddhanaprabha died along other four people when his personal helicopter has crashed and burst into flames outside King Power Stadium in Leicester, central England after the Premier League soccer match between Leicester City and West Ham United on 27 October 2018. EPA/KING POWER HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: KING POWER HANDOUT Vis mere epa07140952 A handout photo made available by King Power shows Leicester City's manager Claude Puel (L) and goalkeeper Kasper Schmeichel (R) attending a funeral rite of the club's late Thai Chairman Vichai Srivaddhanaprabha at Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn Temple in Bangkok, Thailand, 04 November 2018. Thai billionaire owner of Leicester City soccer club and King Power duty free mogul, Vichai Srivaddhanaprabha died along other four people when his personal helicopter has crashed and burst into flames outside King Power Stadium in Leicester, central England after the Premier League soccer match between Leicester City and West Ham United on 27 October 2018. EPA/KING POWER HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: KING POWER HANDOUT 4. Kasper Schmeichel

Danmarks landsholdsmålmand fik hele nationen til at eksplodere i lykkerus, da han i VM-ottendedelsfinalen mod finalen pillede et straffespark i den forlængede spilletids overtid.

Men det var ikke kun Schmeichels fantastiske reaktioner på målstregen, der trak overskrifter i 2018. Leicester-målmand trådte også i karakter bag mediernes mikrofoner. Blandt andet da han som en anden statsmand trådte frem og satte ærlige og velvalgte ord på den tragiske helikopterulykke, der kostede Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha livet.

En ulykke, Schmeichel var førstehåndsvidne til.

»Du møder meget få mennesker, der virkelig rammer dig og påvirker dig. Han havde en stor indflydelse på mit liv, og du kan se på reaktionen hos alle, at han påvirkede mange liv,« udtalte Schmiechel om Vichai Srivaddhanaprabha.

(ARKIV) Europa League kamp mellem Brøndby IF-Hertha Berlin. Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger. Tyske spillere er nemmere at rekruttere til Brøndbys spillestil. De er gode til at tage klubbens kultur til sig, siger sportsdirektør Troels Bech inden sæsonen. Det skriver Ritzau mandag den 9. juli 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (ARKIV) Europa League kamp mellem Brøndby IF-Hertha Berlin. Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger. Tyske spillere er nemmere at rekruttere til Brøndbys spillestil. De er gode til at tage klubbens kultur til sig, siger sportsdirektør Troels Bech inden sæsonen. Det skriver Ritzau mandag den 9. juli 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe 3. Alexander Zorniger

Superligaen anno 2018 var 'Zuperligaen'. Brøndbys tyske cheftræner stjal runde for runde overskrifterne med sin meget kontante - til tider små-diktatoriske - ledelsesstil.

Der var skænderiet med Brøndby-fans efter en kamp i Vejle. Der var en dramatisk diskussion med Anthony Jung midt på banen efter årets sidste kamp. Der var sagen om Simon Tibbling, der følte sig forurettet efter et Zorniger-dask i nakken. Der var angrebet på Brøndbys stolte talentafdeling.

Der var stikpiller til trup og sportsdirektør Troels Bech. Og listen er meget længere. Zorniger er i den grad et af 2018's mediehug.

»Vi fisker i en meget lille sø. Lige nu har vi ikke kvaliteten i Masterclass (Brøndbys ungdomsafdeling, red.) til at tage to-tre spillere derfra hvert år,« sagde Zorniger til TV3.

Foto: Instagram: Cecilie Uttrup Ludwig Vis mere Foto: Instagram: Cecilie Uttrup Ludwig 2. Cecilie Uttrup Ludwig

Det er umådeligt svært - hvis ikke umuligt - at lade være med at smile, når den danske cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig toner frem på skærmen.

Helt rå og fuldstændig blottet for mediestrategier, spindoktorer og sportsklichéer brænder 'Cykel-Cille' bare igennem ved hjælp af naturlig charme, store smil og ligefremhed.

Det opdagede hele cykelverdenen, da Cecilie Uttrup efter sin fjerdeplads i La Course - kvindernes endags-Tour de France - i sommer siddende på asfalten gav et forrygende interview om udmattelse, visdomstænder og skrigende sportsdirektører.

»Hvis du nogensinde har problem med dårlige ben, så skal du bare hive en visdomstand ud.«

Foto: RADOVAN STOKLASA Vis mere Foto: RADOVAN STOKLASA 1. Vikarlandsholdet

Det blev kulminationen på et farceagtigt og hulens pinligt forløb i konflikten om en ny landsholdsaftale. Men det blev også et mindeværdigt og underholdende højdepunkt i dansk fodboldhistorie, da en flok amatører agerede vikarer for Eriksen, Kjær, Schmeichel & co. og stillede til start i testkampen ude mod Slovakiet.

Og befolkningen elskede den brogede flok, der blandt andet indeholdt en YouTube-stjerne, en fængselsbetjent og en bådmekaniker - samt den vikarierende landstræner, EM-helten John 'Faxe' Jensen.

Og så var det bedøvende ligegyldigt, at Danmark tabte kampen med 0-3.

»Det var en helt sindssyg oplevelse. Det er jo en ære at stå og synge nationalmelodien,« sagde youtuber Rasmus Johansson efter 0-3-nederlaget.