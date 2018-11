I 2020 skal hele Formel 1-feltet en tur rundt i gaderne i byen Hanoi i Vietnam, som får glæde af et løb.

Haas-køreren Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet får en ny destination på programmet i 2020.

Vietnam skal i 2020 arrangere et VM-grandprix, oplyste myndighederne i hovedstaden Hanoi torsdag.

Det er første gang, at Vietnam, hvor motorsport fortsat er blandt nationens mindre idrætsgrene, får sådan en begivenhed.

Grandprixet skal foregå i gaderne i Hanoi i april 2020, og det er ventet, at planerne for banen offentliggøres ved et arrangement senere i denne uge.

I invitationen, som blev sendt ud torsdag til det nævnte arrangement, bekræfter lokale myndigheder, at der er givet grønt lys for et VM-grandprix i 2020.

Vietnam bliver det tredje land i Sydøstasien til at arrangere et Formel 1-løb efter Singapore og Malaysia.

Charlie Whiting, der er Formel 1-løbsdirektør, har tidligere sagt, at han var sikker på, at banen i Hanoi kunne gøres klar til brug i 2020-sæsonen.

Der er også blevet arbejdet på at få et Formel 1-grandprix til København, men de planer er indtil videre strandet på grund af uenighed om finansieringen af begivenheden.

/ritzau/