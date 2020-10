Gadeløbet i Hanois gader i 2020 blev i første omgang udskudt og er nu helt aflyst på grund af coronapandemien.

Det, der skulle have været det første Formel 1-løb i Vietnam nogensinde, er nu officielt blevet aflyst som følge af coronapandemien.

Det oplyser arrangøren fredag.

- Dette har været en ekstremt svær, men nødvendig beslutning at nå frem til set i lyset af den fortsatte usikkerhed forårsaget af den globale coronaviruspandemi, skriver Vietnam Grand Prix Corp i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I samme ombæring oplyser arrangøren, at den vil refundere alle solgte billetter.

Formel 1-løbet i Hanoi skulle oprindeligt have været afholdt 5. april, men blev udskudt på grund af pandemien.

Senest lød meldingen i juli fra myndighederne i Hanoi, at løbet kunne afholdes i november, men nu er det altså helt aflyst.

2020 skulle ellers have været året, hvor Vietnam for første gang skulle have været vært for et Formel 1-grandprix.

Således bekræftede Formel 1 tilbage i november 2018, at løbet havde indgået en flerårig aftale med det sydøstasiatiske land.

I Vietnam er der ifølge Johns Hopkins University bekræftet 1124 tilfælde af coronavirus og 35 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/