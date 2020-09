Blot otte måneder efter at rugbyspilleren Mose Masoe pådrog sig en slem skade på rygmarven, der tvang ham til at stoppe karrieren, er han nu på benene igen.

En video, hvor man ser ham oppe på benene igen, går nemlig viralt på nettet.

Det er første gang, at han kan gå uden nogen former for hjælp, efter han pådrog sig skaden for otte måneder siden. Det skriver ITV News.

I en preseason-kamp for sit hold, Hull Kingston Rovers, forud for den nye sæson blev han udsat for en voldsom tackling, der efterlod ham lammet i store dele af kroppen. Han kom så slemt til skade på rygmarven, at han var tvunget til at stoppe karrieren. Der var endda frygt for, at han aldrig ville komme på benene igen.

Mose Masoe takes his first steps unaided just eight months after suffering a serious spinal injury and being told he'd be lucky to walk again. Just incredible! here and see more on @Calendar at 6. pic.twitter.com/xcJdFlL4x1 — Arif Ahmed (@ArifAhmedITV) September 23, 2020

»Den her skade ødelægger hans karriere. Hvis Mose kommer til at gå igen, vil det være en succes,« sagde Tony Smith dengang ifølge The Guardian. Smith er træner for Hull Kingston Rovers.

Men den tvivl har Masoe nu gjort til skamme. Efter tre måneder i en hospitalsseng kom følingen i benene langsomt tilbage hos Masoe.

Det var overraskende hurtigt for såvel Masoe som de hospitalsansatte.

»Jeg troede, at jeg måske kunne gå med en stok efter et års tid. Det var det, som jeg havde sat mig for. Men jeg angreb det bare som alle andre skader, jeg har haft,« siger han til ITV News.

Han forklarer, hvordan oplevelsen med at være oppe på to ben igen uden hjælp efter otte måneder som sengeliggende var en kæmpe lettelse, men også lidt skræmmende:

»Det var ret skræmmende i starten, mest fordi det er anderledes at gå udenfor. Der er asfalt, og hvis du falder, så slår du dig.«

At han langsomt kan få sit normale liv tilbage, gør glæden ved at være blevet far for fjerde gang endnu større for Masoe:

»Et af mine største ønsker var, at jeg fik lov til at holde min søn og pleje ham – som alle andre fædre. Det er jeg i stand til nu. Jeg er bare glad for, at jeg kan være far.«

Ud over at have fire børn friede han også til sin forlovede for nylig.