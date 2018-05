Ude mod København Håndbold vandt Viborg overlegent 24-18 med en storspillende Rikke Poulsen i målet.

København. Viborg HK's håndboldkvinder kom lørdag et stort skridt tættere på DM-finalen.

I den første semifinale ude mod København Håndbold vandt Viborg 24-18 og sikrede dermed et godt udgangspunkt før næste opgør i Viborg tirsdag.

Der spilles bedst af tre kampe, så holdet, der først får mindst tre point, går videre til finalen. Derfor kan et tredje opgør potentielt blive nødvendigt.

Målmand Rikke Poulsen var den afgørende faktor for Viborg. Med en redningsprocent på 50 var hun med til at holde Københavns score nede.

København Håndbold var ellers grundspillets bedste hold. Københavnerne skrabede 35 point sammen i 22 kampe, mens Viborg på sjettepladsen opnåede 27 point.

Men i lørdagens opgør var det Viborg, der viste sig som det stærkeste mandskab.

Første halvleg blev spillet i et hæsblæsende tempo, og kampens betydning skinnede igennem i spillet på banen.

Det høje tempo førte også til en del fejl fra de to mandskaber, men på scoringstavlen fulgtes de pænt ad. Samtidig sørgede gode præstationer fra de to målmænd for en lavtscorende affære.

Med to minutter igen af første halvleg stod det 10-10, før Viborgs Kristina Jørgensen fandt vej til målet for anden gang efter en række mislykkede forsøg.

Et minut senere skaffede hun et straffekast, som Ann Grete Nørgaard omsatte til scoring, så Viborg var foran 12-10 ved pausen.

Rikke Poulsen i Viborg-målet fortsatte de gode takter i anden halvleg, og efter ti minutter havde København bare scoret 12 gange.

I den anden ende medvirkede et par scoringer af Line Uno Jensen til gengæld til, at Viborg bragte sig komfortabelt foran 19-13.

Med godt tre minutter igen cementerede Ann Grete Nørgaard Viborgs triumf med scoringen til 24-17, og så skulle resten af kampen bare overstås for hjemmeholdet.

Sejren betyder, at Viborg HK går videre til finalen med mindst uafgjort i tirsdagens opgør. Vinder København Håndbold, skal der en tredje kamp til at finde finalisten.

/ritzau/