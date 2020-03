Coronavirusens indtog har allerede haft enorm stor påvirkning på sportens verden, hvor flere fodboldligaer og andre store arrangementer er blevet udskudt eller aflyst.

Det tager man konsekvensen af hos NENT Group, der står bag streamingtjenesten Viaplay.

Her har man valgt at sænke prisen hos kunderne midlertidigt, mens coronavirussen står på og holder sporten væk fra tv-seerne.

Der oplyser NENT Group i en pressemeddelelse fredag aften.

'Coronavirussens spredning har en markant indflydelse på NENT Groups præstation, hvilket kan bringe NENT Groups tidligere udmeldte ambitioner at levere en rentabel vækst i 2020 i fare,' skriver NENT Group i pressemeddelelsen.

Derfor vil Viaplay-kunder, der har sportspakken hos streamingtjenesten, få sat prisen ned, så den matcher det Viaplay-abonnement, der inkluderer TV og Film-pakken.

Det betyder, at sportspakken sættes ned til 99 kroner om måneden.

Viaplays mange sportsrettigheder er blevet hårdt ramt af aflysninger i den seneste uge. De rettigheder inkluderer blandt andet.

Superligaen

Premier League

Bundesligaen

NHL

Champions League

Formel 1

'Vi står over for en tidligere uset situation med menge udsatte sportsligaer og events. Vi forstår og respekterer beslutninger foretaget af organisatørerne verden over, som retmæssigt fokuserer på helbredet hos atleter og fans.'

'Vores førsteprioritet er altid at levere indhold i verdensklasse til vores kunder, og derfor har vi besluttet at lave disse midlertidige prisændringer på vores sportspakker,' siger Anders Jensen, CEO i NENT Group, i pressemeddelelsen.

Coronavirussen kan ende med at give NENT Group og Viaplay en økonomisk nedtur. I pressemeddelelsen fremgår det således, at virussen kraftigt påvirker efterspørgslen på reklamer, der stod for 26 procent af NENT Groups salg i 2019.

TV-giganten vil derfor søge om kompensation hos rettighedsejerne af forskellige sportsgrene, der sendes på deres tjeneste, hvis der bliver tale om længerevarende udskydelser at sportsligaer og events.