I denne sæson kommer speedwaykøreren Nicki Pedersen til at køre med om EM-titlen.

Den trefoldige speedwayverdensmester Nicki Pedersen fik ikke et wildcard til dette års VM-serie, men onsdag landede en god trøst i hans garage.

Arrangøren bag EM-serien har valgt at tildele den 42-årige fynbo et wildcard, fortæller veteranen i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at modtage et wildcard til SEC-serien. Det betyder meget for mig selv, teamet og ikke mindst for mine sponsorer og samarbejdspartnere, siger Nicki Pedersen i pressemeddelelsen.

- Desuden glæder jeg mig til igen at skulle køre på vores alle sammens nationale speedwayarena i Vojens.

Vojens lægger slagger til EM-grandprixet 10. august, mens hele serien indledes 13. juli i Tyskland.

Nicki Pedersen vandt EM-serien i 2016, men han får hård konkurrence fra blandt andre en del landsmænd i år.

VM-kører Leon Madsen, der vandt EM sidste år, er også med i EM-serien i år, hvor også Mikkel Michelsen, Michael Jepsen Jensen og Anders Thomsen kommer til at køre med.

/ritzau/