Den hollandske Red Bull-kører skubbede Force India-køreren Esteban Ocon efter søndagens grandprix i Brasilien.

Formel 1-arrangørerne har tildelt den hollandske Red Bull-kører Max Verstappen to dages samfundstjeneste efter et sammenstød med franskmanden Esteban Ocon efter søndagens grandprix i Brasilien.

De to kørere havde en mindre kollision, da Verstappen lå i front af løbet, og Ocon, der var en omgang efter hollænderen, forsøgte at overhale.

Sammenstødet betød, at Lewis Hamilton kunne overhale den 21-årige hollænder og lægge sig i front af løbet.

Max Verstappen var tydeligt rasende over Ocons kørsel og kaldte blandt andet franskmanden en "idiot" over teamradioen.

Efter løbet opsøgte han Force India-køreren, skubbede ham flere gange og truede med at slå Ocon. Efter episoden blev begge kørere indkaldt af Formel 1's stewards.

Organisationen bag Formel 1, FIA, har efterfølgende udsendt en erklæring, hvor det fremgår, at "Max Verstappen er beordret til at udføre to dages samfundstjeneste" inden for seks måneder.

I meddelelsen fremgår det i øvrigt, at Verstappen bliver undersøgt for "handlinger, der er til skade for enhver konkurrences interesser og for motorsporten generelt".

Max Verstappen har forklaret, at han var "ekstremt sur over episoden på banen". FIA har accepteret hans forklaring om, at det ikke var hans mening at angribe Ocon.

- Selv om vi forstår Verstappens lidenskab, så har stewarderne besluttet, at sportsudøvere på dette niveau er forpligtet til at agere passende og som rollemodeller for andre kørere på alle niveauer, står der i erklæringen fra FIA.

/ritzau/Reuters