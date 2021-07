De to duellanter i kampen om verdensmesterskabet i Formel 1 tørnede bogstaveligt talt sammen søndag på Silverstone.

På første omgang ramte Max Verstappen og Lewis Hamilton hinanden i en situation, hvor briten pressede Red Bull-hollænderen og prøvede at komme forbi i et sving.

Kollisionen, der resulterede i en tidsstraf til Hamilton, som senere vandt løbet, sendte Verstappen af banen og i dækmuren med et brag, så løbet var slut for ham.

Hollænderen kunne selv gå fra bilen, men var tydeligvis ikke på toppen og blev senere kørt på hospitalet for at blive tjekket. Herfra kunne han se Hamilton juble over sin sejr, der åbnede VM-kampen, og det huede ikke Verstappen.

'Jeg er glad for, jeg er ok. Jeg er meget skuffet over at ryge ud på den måde. Straffen (til Hamilton, red.), der blev givet, hjælper os ikke og er ikke skrap nok i forhold til den farlige manøvre, Lewis lavede på banen,' skriver Verstappen på Twitter og fortsætter:

'At se jublen, mens man er på hospitalet, er respektløs og usportslig opførsel, men vi skal videre.'

Hamilton blev straffet for kollisionen med Verstappen, men briten mener ikke, det var retfærdigt.

»Jeg føler ikke, han behøver at være så aggressiv, som han var. Jeg vil aldrig trække mig. Jeg vil ikke presses til at være mindre aggressiv. Vi manglede pointene. Han efterlod plads (på banen, red.), og jeg gik efter den,« siger Hamilton efter løbet ifølge AFP.

Med sejren til Lewis Hamilton gik Max Verstappens forspring i VM-stillingen fra 33 til 8 point.

Der resterer 12 løb i Formel 1-sæsonen.

Det næste skal køres på Hungaroring i Ungarn 1. august.