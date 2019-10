Red Bulls Max Verstappen er rykket tre pladser tilbage som straf for ikke at bremse ved gult flag.

Ferraris Charles Leclerc starter forrest ved søndagens grandprix i Mexico i stedet for Red Bulls Max Verstappen, der har fået en straf.

Det skriver Sky Sports på Twitter.

Verstappen er blevet rykket tre pladser tilbage som straf for ikke at have kørt langsommere under gult flag ved kvalifikationen.

Det har løbsjuryen afgjort tre timer efter kvalifikationens afslutning.

Det gule flag kom på grund af Valtteri Bottas' (Mercedes) uheld, hvor han mistede kontrollen over sin Mercedes og hamrede ind i en barriere på vej ind på start/mål-langsiden på sin sidste omgang.

Finnen forlod efterfølgende bilen, der var noget ramponeret, af egen kraft.

Ved pressekonferencen lige efter kvalifikationen - men før straffen - anerkendte en lettere spydig Verstappen, at han var opmærksom på det gule flag.

- Jeg var opmærksom på, at Bottas kørte galt, sagde han.

Adspurgt hvorvidt han kørte langsommere, svarede han:

- Det så ikke sådan ud, gjorde det? Nej, sagde Verstappen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det gule flag advarer kørerne om, at de skal sænke hastigheden af sikkerhedsmæssige årsager og være klar på at ændre kørebane pludselig.

- Vi ved, hvad vi laver, ellers ville vi nok ikke køre i en Formel 1-bil.

- Det er kvalifikationen, og du giver den fuld gas. Hvis de gerne vil annullere omgangen, så må de gøre det, sagde Verstappen.

Den bemærkning fik Bottas' holdkammerat, verdensmester Lewis Hamilton, til at reagere.

- Jeg synes, at det er meget vigtigt, at FIA (Det Internationale Motorsportsforbund, red.) er meget, meget strenge med de dobbelte gule flag. Der kan være folk på banen, sagde Hamilton.

- Valtteri eller andre kunne have stået på banen. Det faktum, at han ignorerede det, er ikke fedt. Jeg håber, at det rigtige bliver gjort. Kørerne skal lære at respektere det, sagde Hamilton inden straffen til Verstappen.

Straffen betyder, at Sebastian Vettel (Ferrari) bliver rykket op som nummer to ved siden af sin teamkollega Leclerc, og Lewis Hamilton (Mercedes) rykker op som nummer tre.

22-årige Verstappen har samtidig fået fratrukket to point i VM-regnskabet.

Finske Bottas er meldt klar til løbet søndag efter uheldet. Mercedes' teamchef, Toto Wolff, forventer, at Bottas' bil kan blive repareret, uden at det koster strafplaceringer til finnen, der kvalificerede sig i 6.-bedste tid.

Lewis Hamilton kan blive verdensmester søndag, hvis han får 14 point mere end Bottas i løbet.

Danske Kevin Magnussen sluttede med 17.-bedste tid og var dermed allerede færdig efter første kvalifikationsrunde, Q1. Det samme var hans holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, der sluttede som nummer 18.

/ritzau/