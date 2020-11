På den glatte og regnvåde bane i Istanbul kunne ingen følge Max Verstappen i den afsluttende træning.

Racerkøreren Max Verstappen (Red Bull) var hurtigst i den tredje og sidste træning før søndagens Formel 1-grandprix i Istanbul.

I en træning præget af stor forsigtighed hos flere af konkurrenterne på den regnvåde og glatte bane skilte hollænderen sig ud.

Med en omgangstid på et minut og 48,485 sekunder på den 5338 meter lange racerbane var Verstappen næsten et sekund hurtigere end den næstbedste, Ferraris Charles Leclerc.

I Formel 1 måles omgangstiderne i tusinddele, så det er usædvanligt med så stor forskel på kørerne.

Verstappens holdkammerat, Alexander Albon, var tredjehurtigst - dog hele halvandet sekund langsommere end sin hollandske teamkollega.

Herefter var der et stort spring ned til de næste i den afsluttende træning. Fjerdehurtigste tid blev sat af Renaults Esteban Ocon, der var 5,4 sekunder langsommere end Verstappen.

Kevin Magnussen (Haas) udmærkede sig ved at sætte niendehurtigste tid - næsten 7,4 sekunder efter den hollandske Red Bull-kører.

Den førende i VM-stillingen, Lewis Hamilton, fik ikke sat en tid, selv om briten var ude på banen. Holdkammeraten hos Mercedes, Valtteri Bottas, sluttede lige foran Magnussen og satte ottendehurtigste tid.

Nylagt asfalt på banen i Istanbul betyder, at racerbilerne har svært ved at få et godt vejgreb. Betingelserne blev under træningen yderligere besværliggjort af kraftigt regnvejr.

Lørdag klokken 13 er der kvalifikation, inden grandprixet køres søndag.

