Det er ikke mere end en måned siden, at cricketverdenen blev efterladt i chok.

For her blev den australske legende Shane Warne fundet død i Thailand efter at være blevet ramt af hjertestop.

Onsdag tog Warnes familie, venner, tidligere holdkammerater, fans og, ja, faktisk hele verden så officielt afsked med den afdøde cricketspiller, da han fik opkaldt en tribune efter sig på Melbourne Cricket Ground.

Det skriver det australske medie News.

Elton John synger ved onsdagens ceremoni. Foto: WILLIAM WEST

Ifølge mediet fandt det sidste farvel sted ved en stor ceremoni, hvor adskillige verdensstjerner sendte hilsner til Warnes efterladte, mens andre store navne optrådte foran de 50.000 mennesker, der var mødt op.

Blandt andet tonede Hollywood-stjernen Hugh Jackmann pludselig frem på skærmen for at sige et par rørende ord om Shane Warnes liv.

Herefter var det så de britiske popstjerner Ed Sheeran og Elton Johns tur til at vise deres støtte, da de på skærmen spillede et par numre for de mange fremmødte mennesker samt millioner af tv-seere.

Undervejs i den lange ceremoni var det dog Shane Warnes tre børn, Brooke, Jackson og Summer, der stjal billedet og sendte hele nationen i tårer, da de skiftevis gik på scenen og fremførte nogle rørende taler til deres afdøde far.

Hugh Jackman tonede frem på skærmen for at sende en hilsen til Shane Warne. Foto: JAMES ROSS

»Jeg kommer til at savne dig, far. Det er præcis 26 dage siden, du steg til himlen, og jeg savner dig mere end noget andet i hele verden,« lød det først fra Summer Warne.

Hun blev efterfulgt af broren Jackson, som ligeledes havde svært ved at holde tårerne tilbage oppe på scenen:

»Du var den bedste far, vi kunne have ønsket os. Du var min bedste ven.«

En tårevæddet søster, Brooke, afsluttede derefter de mange taler:

Datteren Summer (th.). Foto: JAMES ROSS

»Far var vores stjerne, der skinnede på os. Nu skinner han ned på os alle sammen. Vi vil gøre dig stolt, far.«

Shane Warne bliver af mange anset som én af de største legender inden for sin sportsgren.

Her bliver han ofte nævnt som den bedste såkaldte 'leg spinner' i crickethistorien.

Den australske stjerne slog for alvor igennem i 1993 på cricketscenen, hvorefter han spillede på højeste niveau i hele 15 år.

Shane Warne blev 52 år.