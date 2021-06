Da Usain Bolt søndag delte et billede i anledning af den amerikanske 'Fars Dag', fik hans følgere noget af en overraskelse.

For sammen med kæresten Kasi Bennett kunne han løfte sløret for en meget stor nyhed.

'Olympia Lightning Bolt. Saint Leo Bolt. Thunder Bolt,' skrev Usain Bolt, der altså hermed afslørede, at han er blevet far til tvillinger blot 13 måneder efter, han og kæresten blev forældre for første gang.

Noget, der er kommet som en overraskelse for mange, for hverken Usain Bolt eller konen har skiltet med, at der var en familieforøgelse på vej.

Verdensstjernen har dog tidligere på YouTube-kanalen 'KingMixUp' fortalt, at der var blevet afholdt et babyshower i familien.

Usain Bolt og Kasi Bennett har dannet par siden 2014, og hun brugte også dagens anledning til at sende en hyldest afsted til den 34-årige sportsstjerne, der har otte OL-guldmedaljer og 11 VM-guldmedaljer på sit cv.

'Glædelig fars dag til min evige kærlighed. Du er hele grundstenen i vores familie og den mest fantastiske far til de små. Vi elsker dig til verdens ende,' skriver hun til et billede af hele familien.

Og her skriver flere da også, at det var noget af en overraskelse, det kendte par kom med.

'Den hemmelighed har I holdt godt på' og 'en hemmelighed, der virkelig har været velbevaret. Alle burde have venner som deres'. Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet ovenpå afsløringen.

Usain Bolt stoppede officielt sin karriere som sprinter i 2017, efter han blev skadet under sit sidste løb ved VM i atletik i London.

Inden da havde han opnået at skrive sig ind i historiebøgerne som verdens hurtigste mand på 100 meter.

Det skete, da han i 2009 slog den hidtidige rekord på 9,69 sekunder fra OL i Beijing året før – en rekord, som han selv satte – og løb distancen på imponerende 9,58 sekunder ved VM i Berlin.